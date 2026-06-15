مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ثبت‌نام برای دریافت «گواهی صلاحیت مدیران عملیاتی» تا پایان جمعه ۲۹ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام آزمون دریافت «گواهی صلاحیت مدیران عملیاتی» تمدید شده است.

بر اساس اطلاعیه این مرکز، با توجه به درخواست‌های مکرر ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و متقاضیان و همچنین به‌منظور فراهم شدن فرصت مناسب برای آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند، مهلت ثبت‌نام تا پایان جمعه ۲۹ خردادتمدید شد.

مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از متقاضیان خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت گواهی صلاحیت مدیران عملیاتی اقدام کنند.