نظام مهندسی؛ سنگبنای امنیت در کالبد شهر
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در حالی که گسترش کالبدی کلانشهرها با چالشهای ایمنی و پایداری سازهای گره خورده است، سازمان نظام مهندسی به عنوان دیدهبان فنی، نقشی تعیینکننده در تضمین تابآوری شهری ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، پیمان آرامون در همایش روسای دفاتر نظام مهندسی آذربایجانغربی که در شهرستان خوی برگزار شد، اظهار داشت: این نهاد تخصصی با اعمال استانداردهای سختگیرانه در فرآیند طراحی تا اجرا، در واقع سدِ مستحکمی در برابر خطرات بالقوه ناشی از بلایای طبیعی و خطاهای انسانی بنا کرده است که کیفیت زندگی و آرامش شهروندان در گرو رعایت دقیق آن است.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مرجع تخصصی، مسئولیت خطیر نظارت بر انطباق پروژهها با آییننامههای ملی ساختوسازها را بر عهده دارد.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به تبدیل استان به کارگاه عمرانی، گفت: ۱۰۷ کارگاه عمرانی در بخشهای راهسازی و مسکن در سطح استان فعال است که توسط مهندسان توانای آذربایجانغربی هدایت و راهبری میشوند.
آرامون بیان کرد: مهندسان با اجرای فرآیندهای نظارتی از مرحله طراحی نقشه تا نظارت بر عملیات اجرایی، در تلاش هستند تا فرهنگ ایمنی را جایگزین سودآوریِ شتابزده کند.
وی بیان کرد: با تقویت جایگاه نظارتی مهندسان و کاهش آسیبپذیریهای ساختاری است که میتوان امیدوار بود کالبد شهر در برابر حوادث غیرمترقبه، به دژی نفوذناپذیر تبدیل شود.