توزیع بیش از ۶ همت اعتبار در بخش کشاورزی مازندران
حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پارسال در حوزههای مختلف بخش کشاورزی مازندران توزیع شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی گفت: تلاش شده است اعتبارات موجود به سمت ایجاد تحول در بخش تولید هدایت شود و در همین راستا پارسال حدود ۶.۷ همت اعتبار در حوزههای مختلف بخش کشاورزی توزیع شد.
محمد حسین بابایی افزود: در بخش سرمایه در گردش نیز ۵ همت اعتبار پیشبینی شد که تاکنون حدود یک همت آن جذب و در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گرفته است.
او ادامه داد: برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز ۶.۲ همت اعتبار در نظر گرفته شد که منابع آن از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران گفت:همچنین ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار روستایی برای اجرای طرحهای تولیدی پیشبینی شده و روند معرفی متقاضیان به بانکهای عامل در حال انجام است.
بابایی با اشاره به عملکرد طرحهای سرمایهگذاری در سال گذشته گفت: در مجموع ۴۹۵ طرح در بخش کشاورزی تعریف شد که حدود ۸۵ درصد آنها به مرحله تحقق و اجرا رسید که نشاندهنده عملکرد مطلوب در این حوزه است.
وی درباره تسهیلات بانکی نیز گفت: مهلت و قالب پروندههای تسهیلاتی تمدید شده و به جز مواردی که متقاضی دارای مشکل یا نقص پرونده باشد، روند رسیدگی و پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران به موضوع تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در زمینه توزیع سوخت، اولویت با کمباینداران فعال در برداشت غلات است و پس از آن سایر بهرهبرداران از سهمیههای تعیینشده بهرهمند میشوند.
وی افزود: به جز برخی مناطق محدود، در سایر شهرستانهای استان مشکل خاصی در تأمین سوخت وجود ندارد و اعتبارات و سهمیهها بر اساس سطح زیرکشت و توزیع عادلانه تخصیص مییابد.
بابایی درباره تسهیلات حوزه مکانیزاسیون و گلخانهها نیز گفت: از مجموع ۵۶۱ میلیارد تومان تسهیلات پیشبینیشده، بخشی به توسعه مکانیزاسیون و حدود ۴۶ میلیارد تومان نیز به طرحهای گلخانهای اختصاص یافته است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران نرخ سود این تسهیلات را ۲۳ درصد اعلام کرد و افزود: تلاش میشود با تأمین منابع مالی بیشتر، زمینه توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی فراهم شود.
بابایی در خصوص توزیع کود نیز گفت: پیگیریهای متعددی برای تسهیل روند توزیع کود انجام شده است، اما سامانه توزیع در اختیار شرکت پخش قرار دارد و واگذاری برخی فرآیندها به اتحادیهها و بخش خصوصی نیازمند بررسیهای حقوقی و اجرایی است.
وی گفت: در صورت فراهم شدن شرایط و رفع موانع موجود، امکان واگذاری بخشی از فرآیندهای توزیع به بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.