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پیکر زندهیاد استاد مرتضی نعمتاللهی، مجسمهساز پیشکسوت خالق مجسمه طیران، نخستین مجسمه آبستره در فضای عمومی ایران در هنرستان هنرهای زیبا اصفهان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ این هنرمند برجسته که جمعه ۲۲ خرداد در ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت، امروز با حضور جمعی از هنرمندان، شاگردان و علاقهمندان هنر مجسمهسازی، از مقابل همین هنرستان بدرقه شد.
نعمتاللهی که متولد اول بهمن ۱۳۲۴ در اصفهان بود، مسیر هنری خود را از همین هنرستان آغاز کرد. او سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مجسمهسازی به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۴۹ موفق به دریافت مدرک کارشناسی شد.
وی برای تکمیل دانش خود در رشته زیباشناسی راهی دانشگاه سوربن پاریس شد، هرچند تحصیل را ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت تا در آتلیه شخصیاش به خلق اثر بپردازد.
در کارنامه حرفهای این هنرمند، حضور در چندین بیینال و نمایشگاههای انفرادی و گروهی در تهران، پاریس و اصفهان به چشم میخورد و عضویت در هیئت انتخاب دومین دوسالانه مجسمههای شهری نیز از دیگر فعالیتهای او محسوب میشود.
از این هنرمند بهعنوان یکی از پیشگامان رویکرد روشمند در مجسمهسازی معاصر ایران یاد میشود؛ هنرمندی که تجربه زیسته، مباحث نظری و دغدغههای شهری را در قالب حجم و فرم به بیان درآورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، گفت: استاد نعمتاللهی از جمله هنرمندانی بود که مسیر زندگیاش در فضای هنر شکل گرفت. تسلط ایشان بر فلسفه هنر، باعث میشد هنر را از این زاویه نیز بنگرد. ایشان در زمینه مجسمهسازی و هنرهای مفهومی تبحر ویژهای داشتند و این عمق نگاه را میتوان در آثارشان به وضوح مشاهده کرد.
سید مهدی سیدیننیا، افزود: آثاری مانند سردیسهای موجود در هنرستان، مجسمه استاد علیاکبر اصفهانی، یا تندیسهایی از فردوسی و طوسی که توسط ایشان خلق شده، همگی نشاندهنده نگاهی بینظیر و عمیق است.
حاصل سالها فعالیت او، آثار متعددی در فضای شهری اصفهان، تهران و کرج است. از جمله شاخصترین تندیسهای او میتوان به شیخ بهایی، فردوسی، شیخ صدوق، علیاکبر اصفهانی (معمار)، درخت دوستی و «طیران» اشاره کرد.
مجسمه «طیران» که تداعیکننده حس پرواز است و به گفته خود این هنرمند فقید حالت شعله شمع را دارد، در سال ۱۳۷۲ در اصفهان نصب شد. این اثر بهعنوان نخستین مجسمه آبستره در فضای عمومی ایران شناخته میشود؛ نقطه عطفی که بسیاری از صاحبنظران آن را نویددهنده حرکت هنر شهری ایران از رویکرد فیگوراتیو به سمت بیان انتزاعی میدانند.
پیکر زندهیاد مرتضی نعمتاللهی پس از این مراسم، در قطعه هنرمندان آرامستان اصفهان به خاک سپرده میشود.