رئیس فدراسیون ووشوی ایران پیشنهاد داد استان یزد به عنوان پایلوت تای‌چی‌چوان کشور معرفی شده و میزبان جشنواره این رشته در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هیئت‌رئیسه هیئت ووشوی استان یزد با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در آن راهکار‌های توسعه این رشته در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امیر صدیقی در این نشست با اشاره به روند رو به رشد ووشو در استان یزد طی سال‌های اخیر گفت: خوشبختانه با تلاش مجموعه هیئت ووشوی استان و حمایت اداره کل ورزش و جوانان، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه این رشته در یزد شکل گرفته و این استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیشرفت در ووشو دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در رشته تای‌چی‌چوان افزود: با توجه به شرایط و توانمندی‌های موجود، یزد می‌تواند به عنوان پایلوت تای‌چی‌چوان کشور معرفی شود.

رئیس فدراسیون ووشو کشور ادامه داد: حتی این امکان وجود دارد که با حمایت فدراسیون، جشنواره تای‌چی‌چوان در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد برگزار شود که اقدامی ارزشمند در معرفی این رشته و توسعه آن در کشور خواهد بود.

وی اظهار داشت: با برگزاری دوره‌های بازآموزی مربیان و ارتقای سطح علمی کادر فنی، می‌توان جایگاه ووشو در استان را بیش از پیش ارتقا داد و زمینه رشد استعداد‌های جدید را فراهم کرد.

صدیقی با بیان اینکه تیم تای‌چی‌چوان استان یزد تیمی یکدست و توانمند است، تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند با بهره‌گیری از طرح‌های فدراسیون از جمله «سفیر سلامت» و «طرح شهاب» در مسیر توسعه این رشته در استان و گسترش آن در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به رویکرد‌های اجتماعی فدراسیون اشاره کرد و گفت: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با نگاه مسئولیت اجتماعی با سازمان زندان‌ها منعقد شده و در حال حاضر رشته تالو در این مجموعه در حال توسعه است.

رئیس فدراسیون ووشو تأکید کرد: تای‌چی‌چوان فرصت بسیار خوبی برای ارتقای سلامت جامعه است و می‌توان از طریق استعدادیابی، هم در مسیر قهرمان‌پروری گام برداشت و هم این ورزش را در میان اقشار مختلف جامعه گسترش داد.

در ادامه این نشست، محمدجعفرپور سرپرست هیئت ووشوی استان یزد نیز با ارائه گزارشی از عملکرد دوران سرپرستی خود گفت: وارد خانواده بزرگ ووشو شده‌ایم تا با همدلی و همراهی همه اعضای این خانواده، اقدامات ماندگاری در مسیر توسعه این رشته در استان رقم بزنیم.

وی افزود: تمام توان خود را برای ارتقای ووشوی استان به کار گرفته‌ایم و امیدواریم با حمایت و نگاه ویژه فدراسیون، شاهد رشد و پیشرفت بیشتر این رشته در یزد باشیم.