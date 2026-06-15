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سال گذشته ۲۲ روستابازار در سیستان و بلوچستان افتتاح شد و بر اساس تعهد پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵، ساخت و بهرهبرداری ۳۴ روستابازار دیگر در ۳۴ سیستان و بلوچستان در برنامه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان گفت: این روستابازارها در مجموع در مساحتی حدود ۶ هزار متر مربع تعریف شده و فرآیند اجرا و برنامهریزی برای بهرهبرداری و افتتاح آنها در سیستان و بلوچستان در حال انجام است.
محمدرفیع دهواری افزود: رویکرد اصلی در روستابازارها، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامپروری است؛ به این معنا که اولویت با خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات تولیدی سیستان و بلوچستان در بخشهای زراعت، باغبانی و محصولات دامی است. همچنین عرضه محصولات سبزی و صیفی تولیدی گلخانهها با اولویت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به سیاستهای اجرایی روستابازارها بیان کرد: علاوهبر عرضه محصولات تولیدی، کالاهای اساسی در بستر کالابرگ الکترونیک نیز همزمان در روستابازارها به مردم روستایی ارائه میشود و در این چارچوب، پوشش کالابرگ الکترونیک حدود ۵۱ درصد جمعیت روستایی استان از طریق روستابازارها دنبال میشود.
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان با تشریح اثرات اجتماعی و اقتصادی این طرح گفت: روستابازارها فرصت مناسبی برای عرضه محصولات خرد روستاییان، تولیدات زنان سرپرست خانوار و محصولات صنایع تبدیلی از جمله انواع ترشیجات، صنایعدستی و سایر تولیدات محلی فراهم میکند.