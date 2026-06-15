به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجتبی قهرمان رضائیه افزود: اگر چه وضعیت ذخایر خونی استان مطلوب است اما با توجه به اینکه خون اهدایی دارای تاریخ انقضای محدود است (به‌ویژه پلاکت‌ها که عمر بسیار کوتاهی دارند)، به همین دلیل نیاز به اهدای خون یک نیاز دائمی و همیشگی برای مراکز درمانی است.

وی با اشاره به ایثار مردم استان در شرایط جنگی در اهدای خون، افزود: وضعیت ذخایر خونی استان در دوران جنگ اخیر در حد فوق مطلوب بود و حتی به برخی استانها خون ارسال شد.

قهرمان رضائیه با بیان اینکه اهدای خون یکی از انسانی‌ترین و حیاتی‌ترین اقدامات است، گفت: طی سال جاری ۱۲ هزار واحدخونی در استان اهدا شده است.

وی با اشاره به سلامت اهداکننده با اهدای خون،اظهار کرد: فرآیند اهدا خون شامل بررسی‌های سلامت است که می‌تواند به آگاهی اهداکننده از وضعیت عمومی بدنش کمک کند و در بسیاری از فرهنگ‌ها، این کار به عنوان نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی شناخته می‌شود.