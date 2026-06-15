در جریان اجرای طرح ضربتی «حکاک» و همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۳۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان بوکان که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بودند، با حکم قضایی آزادسازی و به حالت اولیه بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مسئولان جهاد کشاورزی بوکان با تأکید بر سیاست‌های صیانت از اراضی زراعی و برخورد قاطع با متخلفان، از اجرای عملیات گسترده برای قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر دادند.

این طرح ضربتی که از بامداد یکشنبه آغاز شد، با حضور رئیس امور اراضی، عوامل انتظامی پاسگاه قره‌کند و همکاری شهرداری بوکان در روستا‌های «داربسر»، «محمودآباد» و «اختطار» به اجرا درآمد.

بر اساس این گزارش، در جریان اجرای طرح «حکاک» که در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفت، ۲۹ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و در مجموع ۳۵ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان آزادسازی شد.

مقامات جهاد کشاورزی بوکان ضمن هشدار به متخلفان، تأکید کردند که نظارت‌ها بر اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی تشدید شده و با هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.