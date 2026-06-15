مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با اشاره به ثبت تاریخی جنگ معتقد است که آثار پویش ملی «وطن به روایت من» باید با مخاطبان بیشتری به اشتراک گذاشته شود.

آثار رویداد «وطن به روایت من» باید دیده شوند

آثار رویداد «وطن به روایت من» باید دیده شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با اشاره به برگزاری دومین دوره پویش «وطن به روایت من» گفت: در واقع، آنچه در این پویش شاهد آن هستیم، ثبت تصاویر مقاومت مردم کشورمان در ۲ مقطع مهم است؛ نخست در جنگ ۱۲ روزه و دوم در جنگ تحمیلی رمضان.

وی ادامه داد: به آقای شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و همه همکارانشان خداقوت می‌گویم که تلاش کردند این اسناد تصویری ارزشمند در قالب عکس و فیلم کوتاه ثبت شود. اضافه شدن بخش عکس در این دوره نیز اتفاق مهمی بود و آثار ارائه‌شده، به‌ویژه برگزیدگان، از کیفیت قابل توجه و اثرگذاری برخوردار بودند.

حمیدی‌مقدم با تأکید بر ماهیت این رویداد بیان کرد: «وطن به روایت من» صرفاً یک پویش نیست، بلکه تلاشی برای ثبت یک سند تصویری از مقاومت مردم است؛ سندی که اجازه نمی‌دهد رنج و ایستادگی مردم در گذر زمان کمرنگ یا فراموش شود.

وی در پایان اظهار کرد: این رویداد در دوره دوم نسبت به سال گذشته پخته‌تر و قوی‌تر برگزار شده است. طبیعی است که هر رویداد نوپا در مسیر خود با آزمون و خطا همراه باشد، اما اکنون ضروری است این آثار با مخاطبان بیشتری به اشتراک گذاشته شود تا روایت هنرمندان از این وقایع، گسترده‌تر شنیده شود.