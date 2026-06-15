فردی که از طریق فضای مجازی و ارتباط با شبکه‌های معاند، اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کرد، در بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: به دنبال مشاهده فعالیت فردی در فضای مجازی با بیش از ۱۷ هزار دنبال کننده، در خصوص تشویش اذهان عمومی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان رودسر قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پلیس با هماهنگی قضائی و استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، ضمن شناسائی و دستگیری متهم در بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر، مدارک و مستندات ارتکاب جرم برای تشویش اذهان عمومی و ارتباط با شبکه‌های معاند را نیز از محل اختفای وی کشف کرد.

متهم ۳۰ ساله با توجه به شواهد و مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف و با تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.