به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی نوشهر از کشف یک تن قهوه قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان خبر داد.



سرهنگ حجت نورانی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی، مأمورین پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و کشف یک تن قهوه قاچاق شدند.

وی افزود: در این طرح، ۷۰ کیسه ۱۵ کیلویی قهوه بدون هرگونه مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.



فرمانده انتظامی نوشهر باتأکید بر تداوم اقدامات پلیس در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شد.

در این باره پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.