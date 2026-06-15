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سرعت بخشی به تحویل واحد‌های نهضت مسکن ملی

روند تحویل واحد‌های مسکن ملی شتاب بیشتری گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۰:۲۲
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برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، مسکن ملی ، تحویل مسکن
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