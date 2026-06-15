پخش زنده
امروز: -
درنخستین جشنواره قالی گلسرخ اسفندقه جیرفت، علاوه بر معرفی ظرفیتهای هنری و اقتصادی، زمینه حفظ و احیای هنرهای بومی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان در این مراسم، با تأکید بر ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، هنری و اقتصادی بخش اسفندقه جیرفت گفت: قالی گلسرخ این منطقه با قدمتی دیرینه و هویتی ماندگار، نمادی از عشق، هنر و اصالت مردمان اسفندقه است و میتواند در کنار دیگر ظرفیتهای محلی، نقش مؤثری در توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی ایفا کند.
مالک اژدری،با اشاره به جایگاه این هنر اصیل در فرهنگ بومی منطقه بیان کرد: قالی گلسرخ اسفندقه میراثی ارزشمند و روایتگر تاریخ، عشق، هنر و هویت مردمانی است که نسل به نسل این هنر را حفظ و به آیندگان منتقل کردهاند.
وی همچنین جشنوارههای محلی را بستری مناسب برای تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش نشاط عمومی برشمرد و گفت: برگزاری جشنوارههای بومی و محلی ضمن معرفی توانمندیهای فرهنگی، هنری و اقتصادی مناطق مختلف، میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری روستایی، جذب سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده ایفا کند.
اسفندقه جیرفت علاوه بر برخورداری از خاک حاصلخیز و ظرفیتهای قابل توجه کشاورزی، دارای معادن غنی و همچنین توانمندیهای گسترده در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی است که در صورت برنامهریزی مناسب میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید، اشتغال و کارآفرینی در جنوب استان کرمان تبدیل شود.
اژدری ابراز امیدواری کرد: با حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایعدستی، زمینه توسعه بازارهای فروش، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در منطقه اسفندقه بیش از پیش فراهم شود.
بخش اسفندقه جیرفت خاستگاه هنر بافت قالی گلسرخ است که در آثار ملی هم به ثبت رسید.