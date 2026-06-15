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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت: حدود ۳ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری (روستاهای فاقد دهیاری) و امور عشایر شهرستان ارومیه تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار افزود: از ۳ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده، بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال به حساب شهرداریها، بیش از ۷۷۷ میلیارد ریال به دهیاریها، ۴۴ میلیارد ریال به فرمانداری و بیش از ۴۷ میلیارد ریال به امور عشایر شهرستان ارومیه اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان در ادامه با اشاره به نقش منابع اختصاص یافته از محل عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، گفت: تخصیص به موقع این منابع مالی میتواند در اجرای طرحهای عمرانی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان موثر باشد.
پورمختار ضمن قدردانی از مودیان این استان بابت ایفای تعهدات قانونی، خاطرنشان کرد: تداوم وصول منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده زمینه توسعه متوازن و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف استان را فراهم میآورد.