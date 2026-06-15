به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد امجد مدیرکل پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به جایگاه راهبردی آب در توسعه و امنیت کشور اظهار داشت: آب تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه زیرساختی مهم برای حیات، سلامت، تولید، اقتصاد و پایداری اجتماعی کشور محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین و توزیع آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف ملی به همراه داشته باشد.

او با بیان اینکه صنعت آب و فاضلاب همواره در معرض تهدیدات طبیعی و انسان‌ساخت قرار دارد، افزود: حملات سایبری به سامانه‌های کنترل و بهره‌برداری، خرابکاری در تأسیسات، آلودگی عمدی منابع آب، قطع انرژی و همچنین مخاطراتی نظیر زلزله، سیل و خشکسالی از جمله مهم‌ترین تهدیداتی هستند که می‌توانند روند خدمت‌رسانی را با چالش مواجه کنند.

امجد تاب‌آوری را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری خدمات آب و فاضلاب دانست و تصریح کرد: تاب‌آوری به معنای توانایی پیشگیری، مقاومت، تداوم خدمت و بازگشت سریع به شرایط عادی در زمان وقوع بحران است. هرچه زیرساخت‌های آبی کشور از تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشند، ظرفیت کشور برای مدیریت بحران‌ها و حفظ آرامش و امنیت اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: تأمین برق اضطراری برای تأسیسات حیاتی، ایجاد منابع و خطوط انتقال جایگزین، توسعه مخازن ذخیره آب، تقویت حفاظت فیزیکی و سایبری، تشکیل تیم‌های واکنش سریع و اجرای مستمر برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از مهم‌ترین راهبردهای صنعت آب و فاضلاب برای حفظ پایداری خدمات در شرایط بحرانی است.

او تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی امنیت آبی کشور برشمرد و افزود: کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری و مدیریت هوشمند منابع آب را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

امجد تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب را یکی از الزامات پایداری بلندمدت عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری همزمان از منابع آب سطحی، زیرزمینی، شیرین‌سازی آب، بازچرخانی و منابع اضطراری، وابستگی به یک منبع را کاهش داده و امکان استمرار خدمت‌رسانی در شرایط بحران را فراهم می‌کند.

او همچنین نقش فناوری‌های نوین را در ارتقای امنیت زیرساخت‌های آبی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: سامانه‌های پایش هوشمند، مدیریت داده‌ها، رصد لحظه‌ای تأسیسات و پیش‌بینی مخاطرات، امکان شناسایی سریع تهدیدات و اتخاذ تصمیمات مؤثر را فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آب و فاضلاب دارند.

مدیرکل پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت آبی کشور اظهار داشت: مدیریت مصرف آب تنها یک مسئولیت فردی نیست، بلکه مشارکتی مؤثر در حفظ منافع ملی به شمار می‌رود. کاهش هدررفت آب و مصرف بهینه، فشار بر منابع محدود آبی را کاهش داده و ظرفیت کشور را برای عبور از دوره‌های خشکسالی و تنش‌های آبی افزایش می‌دهد.

امجد در پایان با اشاره به شعار هفته صرفه‌جویی در مصرف آب «آب، سرمایه مشترک» گفت: آب میراث مشترک همه نسل‌ها و سرمایه‌ای راهبردی برای توسعه کشور است. هر قطره آبی که امروز حفظ می‌شود، پشتوانه‌ای برای امنیت، تاب‌آوری و رفاه فردای ایران خواهد بود و تحقق این هدف نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری همه آحاد جامعه است.