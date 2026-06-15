هفته نخست والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ با صدرنشینی تیم برزیل با چهار برد و یازده امتیاز به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) با برگزاری ۳۶ دیدار پیگیری شد.

در آخرین دیدار‌های هفته نخست لیگ ملت‌ها تیم‌های برزیل و ایتالیا موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

برزیل ۳ – آرژانتین ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۹)

آمریکا ۲ – ایتالیا ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۰ بر ۱۵)

در پایان هفته نخست لیگ ملت‌ها در گروه مردان تیم برزیل با چهار برد و یازده امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های ژاپن و آمریکا رتبه‌های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص دادند.

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان هفته نخست به این شکل است:

۱- برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

۲- ژاپن چهار برد و ۱۱ امتیاز

۳- آمریکا سه برد و ۹ امتیاز

۴- ایتالیا سه برد و ۹ امتیاز

۵- صربستان سه برد و ۹ امتیاز

۶- اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز

۷- لهستان دو برد و ۷ امتیاز

۸- اوکراین دو برد و ۷ امتیاز

۹- بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز

۱۰- بلژیک دو برد و ۵ امتیاز

۱۱- ترکیه دو برد و ۵ امتیاز

۱۲- آلمان دو برد و ۵ امتیاز

۱۳- کانادا یک برد و ۶ امتیاز

۱۴- چین یک برد و ۴ امتیاز

۱۵- ایران یک برد و ۴ امتیاز

۱۶- فرانسه یک برد و دو امتیاز

۱۷- آرژانتین بدون برد و یک امتیاز

۱۸- کوبا بدون برد و یک امتیاز

تیم‌های شرکت کننده در هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.