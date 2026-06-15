پخش زنده
امروز: -
هفته نخست والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ با صدرنشینی تیم برزیل با چهار برد و یازده امتیاز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته نخست لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) با برگزاری ۳۶ دیدار پیگیری شد.
در آخرین دیدارهای هفته نخست لیگ ملتها تیمهای برزیل و ایتالیا موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:
برزیل ۳ – آرژانتین ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۹)
آمریکا ۲ – ایتالیا ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۰ بر ۱۵)
در پایان هفته نخست لیگ ملتها در گروه مردان تیم برزیل با چهار برد و یازده امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیمهای ژاپن و آمریکا رتبههای دوم و سوم جدول را به خود اختصاص دادند.
جدول لیگ ملتها ۲۰۲۶ در پایان هفته نخست به این شکل است:
۱- برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز
۲- ژاپن چهار برد و ۱۱ امتیاز
۳- آمریکا سه برد و ۹ امتیاز
۴- ایتالیا سه برد و ۹ امتیاز
۵- صربستان سه برد و ۹ امتیاز
۶- اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز
۷- لهستان دو برد و ۷ امتیاز
۸- اوکراین دو برد و ۷ امتیاز
۹- بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز
۱۰- بلژیک دو برد و ۵ امتیاز
۱۱- ترکیه دو برد و ۵ امتیاز
۱۲- آلمان دو برد و ۵ امتیاز
۱۳- کانادا یک برد و ۶ امتیاز
۱۴- چین یک برد و ۴ امتیاز
۱۵- ایران یک برد و ۴ امتیاز
۱۶- فرانسه یک برد و دو امتیاز
۱۷- آرژانتین بدون برد و یک امتیاز
۱۸- کوبا بدون برد و یک امتیاز
تیمهای شرکت کننده در هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان میروند و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.