آقایی: برای حمایت از ورزشکاران آسیبدیده جنگ تلاش میکنیم
عضو کمیته بینالمللی المپیک گفت: تلاش کردیم حمایتهای لازم را برای ورزشکاران ایرانی که در آستانه اعزام به مسابقات هستند، فراهم کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ثریا آقایی عضو کمیته بینالمللی المپیک، در حاشیه مراسم روز جهانی المپیک، گفت: امروز روز بزرگی هم برای کمیته ملی المپیک و هم برای جنبش المپیک است. روز المپیک را یکی از ارزشمندترین روزها برای ترویج ارزشهای المپیک میدانم؛ چرا که این روز، جشن ارزشهای المپیک شامل احترام، دوستی و تعالی است.
وی افزود: فکر میکنم این رویداد انگیزه بسیار خوبی برای کودکان و جوانان ما باشد تا با حضور در این جشن، با ارزشهای المپیک و خودِ المپیک بیشتر آشنا شوند. همچنین حضور قهرمانان در این مراسم میتواند به آنان کمک کند تا انگیزه لازم را برای انتخاب مسیر خود به دست آورند و انشاءالله در آینده برای ورزش ایران افتخارآفرینی کنند.
آقایی در خصوص اتفاقات جنگ و تجاوزی که رخ داد نیز گفت: تلاش شد این مسائل به کمیته بینالمللی المپیک (IOC) منتقل شود و واکنش این نهاد نیز مورد توجه قرار گرفت. متأسفانه در جریان این جنگ، اتفاقات بسیار تلخ و ناراحتکنندهای رخ داد. کاونتری نیز با من تماس گرفتند و به صورت تلفنی درباره مسائل پیشآمده گفتوگو کردیم. او نسبت به آسیب دیدن اماکن ورزشی، از جمله سالن تاریخی و خاطرهانگیز ۱۲ هزار نفری آزادی، ابراز ناراحتی کردند و همدردی خود را نشان دادند. همچنین اعلام کردند که روند اتفاقات در ایران را به دقت رصد میکنند. نامهای نیز از سوی کمیته ملی المپیک برای ایشان ارسال شد و در تمامی مراحل این جنگ، در جریان رویدادهایی که برای ایران رخ داد قرار داشتند. این اتفاقات واقعاً بسیار ناراحتکننده بود.
وی افزود: علاوه بر این، تلاش کردیم حمایتهای لازم را برای ورزشکاران ایرانی که در آستانه اعزام به مسابقات هستند، فراهم کنیم؛ زیرا این شرایط بر روند تمرینات و همچنین برنامه مسابقات آنان تأثیر گذاشته و موجب عقبافتادگیهایی شده است.
آقایی ادامه داد: برای نخستین بار در المپیک جوانان، یک دختر و یک پسر از ایران در این رشته اعزام میشوند که جای خوشحالی فراوان دارد. هر دو ورزشکار از استعداد بسیار بالایی برخوردار هستند و توانمندیهای قابل توجهی دارند. در حال برنامهریزی و تلاش هستیم تا انشاءالله بتوانند نتایج خوبی در داکار کسب کنند. البته مسیر دشواری در پیش داریم؛ همانگونه که میدانید، بهترین ورزشکاران جهان در این رقابتها حضور خواهند داشت. با این حال امیدواریم نمایندگان ایران بتوانند بهترین نتایج ممکن را به دست آورند.