پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد اصفهان با ثبت تصاویری از زادآوری گونه نادر «گربه شنی»، بار دیگر توانمندی و امنیت بالای این زیستگاه را برای گونه‌های در معرض انقراض به اثبات رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد، با اعلام این خبر گفت: ثبت تصاویر زادآوری گربه شنی در تاریخ ۲۲ خردادماه، نتیجه سال‌ها مدیریت حفاظتی و تعامل سازنده با جوامع محلی است.

محمدرضا حلوانی با تأکید بر نقش حیاتی دامداران در این موفقیت افزود: مدیریت حضور سگ‌های گله در مراتع مجاور با همکاری دامداران منطقه، یکی از عوامل کلیدی در کاهش تهدیدات و بقای این گونه گربه‌سان کوچک است.

وی با اشاره به پیشینه علمی این منطقه گفت: این پناهگاه که پیش‌تر بهترین تصویر جهانی از گربه شنی را به ثبت رسانده است، به واسطه تنوع جانوری بی‌نظیر، اکنون شایسته عنوان “بهشت گربه‌سانان ایران” و “آفریقای شرق اصفهان” است.

مسئول پناهگاه عباس‌آباد در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های موجود برای ارتقای سطح حفاظتی منطقه، افزود: تمامی زیرساخت‌های لازم برای ارتقای عباس‌آباد به “پارک ملی” یا “ذخیره‌گاه زیست‌کره” مهیاست. اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست در خرید مراتع استراتژیک و تهیه مستندات علمی غنی، راه را برای پیگیری‌های قانونی جهت تحقق این ارتقا هموار کرده است.

گربه شنی یکی از هشت گونه گربه‌سان باقی‌مانده در ایران است که به دلیل زیستگاه‌های محدود و شکننده، از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است. با توجه به فقدان آمار مستند از جمعیت جهانی این گونه، ثبت تصاویر زادآوری آن در عباس‌آباد، بازتابی فراتر از مرز‌های ملی دارد.

این موفقیت زیست‌محیطی مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی محمدرضا حلوانی، محیط‌بان پناهگاه و تیم حفاظتی منطقه است که گامی بزرگ در مسیر حفاظت از تنوع زیستی کشور محسوب می‌شود.