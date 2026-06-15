به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب، خاک و پسماند اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: اظهار کرد: در حوزه برخورد با آلودگی‌های خاک، ۴۶ مورد اخطاریه زیست‌محیطی صادر و ۱۵ مورد اقدام قضایی در این زمینه انجام شده که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تخریب منابع خاکی استان است.

شقایق افشار با اشاره به وقوع حوادث منجر به آلودگی خاک ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ مورد حادثه منجر به آلودگی خاک در استان ثبت شده که برای آنها پرونده‌های زیست‌محیطی تشکیل و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: برای ۲۴ مورد از آلودگی‌های شناسایی‌شده، محاسبه جریمه انجام شده و مجموع جرایم برآورد شده ناشی از آلودگی خاک به رقم ۸۳۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال رسیده است که بیانگر ابعاد اقتصادی خسارات وارده به محیط زیست است.

افشار با اشاره به اجرای مواد قانونی مرتبط خاطر نشان کرد: در چارچوب ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک، ۲۹ مورد اعلام آلودگی بر اساس بازرسی‌ها و گزارش‌های دریافتی ثبت شده است؛ همچنین در قالب ماده ۱۸ قانون حفاظت از خاک، ۱۸۴ مورد نمونه‌برداری و خوداظهاری توسط واحد‌های مشمول انجام شده که نقش مهمی در پایش وضعیت کیفی خاک استان داشته است.