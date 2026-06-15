مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از جابجایی ۸۴ هزار و ۴۸۷ تن کالا از طریق مرز آبی چابهار و پایانه مرزی ریمدان در دو ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابراهیم عبدالهی گفت: در این مدت ۸۴ هزار و ۴۸۷ تن انواع کالا از طریق مرز‌های چابهار و ریمدان ترانزیت شده که این حجم از جابه‌جایی توسط ۳۷۶۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام گرفته است.

وی افزود: موقعیت راهبردی جنوب استان و برخورداری از ظرفیت‌های مهم مرزی و بندری، نقش این منطقه را در توسعه مبادلات تجاری و جابجایی کالا را کشور بیش از پیش برجسته کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیشتر کالا‌های وارداتی شامل لوازم یدکی، شکر، تایر، برنج، گوشت تازه و انبه بوده که پس از ورود از طریق مرز‌های جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شده‌اند.