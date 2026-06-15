پخش زنده
امروز: -
در آستانه محرم، خیمه عزای حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسّلام استان از جمله خیمه ۶۰ سالهی عزای سالار شهیدان در روستای دهزیار کرمان با حضور جوانان و پیرغلامان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، آئین برپایی خیمه عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور ارادتمندان به آستان مقدس اهلبیت (علیهم السلام) طبق سنت هر سال روستای دهزیار از توابع بخش چترود کرمان برگزار می شود.
با فرا رسیدن ماه محرم هیئتهای مذهبی کرمان خیمههای عزا را بر پا می کنند و با برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری، به سوگ سرور و سالار شهیدان مینشینند.
روستای دهزیار خاستگاه تعزیه در استان کرمان است و هر سال با برگزاری سوگوارههای تخصصی تعزیه باعث ارتقای سطح تعزیه استان کرمان نیز شده است.
,