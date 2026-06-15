به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این نشست با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج، جعفری، مدیرکل دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، اعضاء کارگروه ملی جذب دانشجویان بین الملل از دانشگاه های مختلف عملکرد دانشگاه ها در حوزه دانشجویان بین الملل در ایام جنگ رمضان ارزیابی کردند.

در این نشست همچنین تحولات پساجنگ، فرصت ها و چالش های ایجاد شده در زمینه جذب دانشجوی بین الملل، سیاستگزاری نو و اهمیت بازاریابی و شناسایی کشورهای هدف جدید برای جذب دانشجوی بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان سومین نشست حضوری اعضاء کارگروه ملی جذب دانشجویان بین الملل، اعضاء با صدور بیانیه ای بر انجام برنامه های تحولی متناسب با اقتصائات پساجنگ تاکید کردند. تاکید بر هماهنگی و همراهی تمامی ارکان آموزش عالی کشور با برنامه های تحولی در این زمینه، استفاده از ظرفیت های جدید همچون برگزاری دوره های آموزشی به صورت کاملا الکترونیکی و آنلاین و ترکیبی، هوشمندسازی زیرساخت های مربوط به جذب دانشجوی بین الملل، چابک سازی فرایندهای جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل از جمله مهمترین محورهای بیانیه پایانی این نشست بود.

دانشگاه های تبریز، کردستان، شهیدچمران اهواز، شیراز، باهنر کرمان، اصفهان، مازندران، فردوسی مشهد و بین المللی امام خمینی(ره) از استان ها و دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس، خوارزمی، خواجه نصیر، علامه طباطبایی، الزهرا از استان تهران دانشگاه های عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل محسوب می شوند.

گفتنی است ؛ اعضاء کارگروه ملی جذب دانشجویان بین الملل در پایان این نشست از دانشکده ها و مراکز علمی دانشگاه علم و صنعت که در ایام جنگ رمضان مورد حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، بازدید کردند.