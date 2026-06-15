پارسال حدود ۱.۵ همت در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه مراتع و بیابان اعتبار اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رئیس مرکز بین‌المللی یونسکو از رشد چشمگیر بودجه در سال جاری خبر داد و گفت: امسال خوشبختانه با رشد حدود ۳۰ درصدی، مجموع اعتبارات این حوزه از رقم قبلی به نزدیک ۲.۵ همت رسیده است.

حمید نوری افزود: این بودجه که شامل اعتبارات استانی، ملی، تملک دارایی و به طور ویژه اعتبارات رفع محرومیت‌زدایی است، کمک شایانی به احیای زیست بوم مناطق خشک و نیمه‌خشک و در نهایت ایجاد معیشت پایدار برای مردم خواهد کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای ثبت نخستین سایت هیدرولوژی نمایشی بیابانی ایران در کاشان و راه‌اندازی پارک آموزش و تاب‌آوری تغییر اقلیم زیر نظر یونسکو خبر داد؛ و گفت: ایران توانسته است مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز را زیر نظر یونسکو ایجاد کند که در هیچ‌یک از کشور‌های عربی همسایه چنین مرکزی با این ظرفیت و تخصص وجود ندارد.