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رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو طی امروز و فردا از جو استان، رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: این شرایط جوی موجب افزایش افزایش ابر، غرش آذرخش و در مناطق مستعد بارش تگرگ میشود.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازههای سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانهها وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: از روز چهارشنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم میشود و احتمال افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
امیدفر با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان از فردا به تدریج افزایش مییابد ادامه داد: این روند هفته آینده محسوس بوده و دمای هوا پنج تا ۶ درجه گرمتر میشود.
وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با حداقل دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند. امیدفر افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنکترین زمان به ۱۴ درجه و در گرمترین زمان به ۳۱ درجه سانتیگراد رسید.