رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو طی امروز و فردا از جو استان، رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: این شرایط جوی موجب افزایش افزایش ابر، غرش آذرخش و در مناطق مستعد بارش تگرگ می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه‌های سبک، تابلو‌های تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز چهارشنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می‌شود و احتمال افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

امیدفر با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان از فردا به تدریج افزایش می‌یابد ادامه داد: این روند هفته آینده محسوس بوده و دمای هوا پنج تا ۶ درجه گرمتر می‌شود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با حداقل دمای ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهر‌های استان بودند. امیدفر افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک‌ترین زمان به ۱۴ درجه و در گرمترین زمان به ۳۱ درجه سانتیگراد رسید.