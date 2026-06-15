مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همکاری مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اداره‌کل پست آذربایجان غربی برای رونق فروش صنایع‌دستی با امضای تفاهم‌نامه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، به‌مناسبت هفته صنایع‌دستی ابراهیم رضازاده، مدیرکل پست آذربایجان غربی با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار کرده و ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی طرفین در ارتباط با افزایش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار گفت: از آنجاکه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی حاشیه سود پایینی دارد این امر باعث می‌شود فعالیت در این حوزه آنچنان سودآور نباشد و در این راستا نیاز به استفاده از روش‌های نوین بازاریابی برای فروش محصولات صنایع‌دستی است.

مرتضی صفری افزود: مهمترین حسن استفاده از خدمات پست ایران برای کسب و کارها، به خصوص کسب و کار‌های کوچک و جوان، به‌صرفه بودن قیمت آن به نسبت سایر خدمات پستی شرکت‌های خصوصی است از این‌رو ارسال تولیدات صنایع‌دستی از طریق پست به‌صرفه است و مورد حمایت هنرمندان صنایع‌دستی استان قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، فروش صنایع‌دستی از طریق اینترنت رشد چشمگیری داشته است، زیرا مخاطبان علاقه‌مند به محصولات خاص و دست‌ساز، به راحتی در فضای مجازی جست‌و‌جو می‌کنند، بازار آنلاین فرصت عرضه محصولات بومی و محلی به گستره‌ای فراتر از جغرافیای سنتی را فراهم می‌دهد، این رشد سبب شده بسیاری از هنرمندان و کسب‌وکار‌های کوچک، فروش اینترنتی را به‌عنوان راهی کم‌هزینه و مؤثر انتخاب کنند.

صفری گفت: سامانه روستابازار شرکت پست یک سامانه معتبر برای فروش محصولات صنایع‌دستی است که با معرفی این سامانه به هنرمندان می‌توان زمینه افزاش فروش محصولات صنایع‌دستی را فراهم کرد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی آمادگی دارد با امضای تفاهم‌نامه زمینه افزایش همکاری‌های متقابل در این حوزه را فراهم کند.