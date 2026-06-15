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رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: جذب دانشجویان بینالمللی راهکاری راهبردی برای مقابله با چالش ظرفیتهای خالی در دانشگاهها و ابزاری کارآمد برای توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی ایران در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین نشست کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل با حضور دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت، دکتر قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج، دکتر جعفری مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
حبیبا در این نشست، جذب دانشجویان بینالمللی را راهکاری راهبردی برای مقابله با چالش ظرفیتهای خالی در دانشگاهها و ابزاری کارآمد برای توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی ایران در منطقه دانست.
وی با بیان اینکه دانشگاههای بزرگ و معتبر در تهران و مراکز استانها باید نقش پیشران را در این زمینه ایفا کنند، تصریح کرد: شتاب در جذب دانشجویان خارجی نباید به قیمت کاهش کیفیت علمی تمام شود؛ لذا تسلط بر زبان فارسی و رعایت استانداردهای آموزشی، از پیششرطهای اصلی پذیرش است و دانشجویان غیرایرانی نیز در صورت عدم موفقیت تحصیلی، مشمول مقررات آموزشی جاری خواهند بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به مأموریت سازمان امور دانشجویان در حوزه جذب دانشجویان خارجی، گفت: بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسیهای انجامشده طی بیش از یک سال گذشته نشان میدهد که دو رویکرد اساسی باید مبنای سیاستگذاریها قرار گیرد.
وی افزود: نخست آنکه دانشگاههای بزرگ کشور باید سکاندار جذب دانشجویان بینالمللی باشند. متأسفانه در سالهای گذشته بار اصلی این حوزه بر دوش برخی دانشگاههای کوچک قرار داشت که این مسئله به برند و اعتبار آموزش عالی کشور آسیب وارد کرد، اما اکنون انتظار میرود دانشگاههای بزرگ با اتکا به جایگاه علمی خود نقشآفرینی جدیتری داشته باشند.
حبیبا با بیان اینکه باید از پارادایم سنتی بینالمللیسازی عبور کرد، تصریح کرد: استفاده از موجهای جدید بینالمللیسازی در حوزه جذب، بهویژه با انجام برنامههای تحولی، یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی است و برگزاری این نشست نیز با همین رویکرد انجام شده است.
وی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته، تمامی سیاستها و برنامههای سازمان امور دانشجویان بر پایه انجام تحولات ساختاری در حوزه جذب بوده و اکنون نوبت دانشگاههاست که با اتخاذ سیاستهای چابک و نوآورانه، تحولی جدی در این حوزه ایجاد کنند. رئیس سازمان امور دانشجویان با هشدار نسبت به کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاهها گفت: در آیندهای نه چندان دور با بحران صندلیهای خالی مواجه خواهیم شد. تعداد داوطلبان کنکور که در مقطعی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود، سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار نفر کاهش یافت و حتی برخی رشتهها در دانشگاههای معتبر با کمبود متقاضی روبهرو هستند.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: از سوی دیگر، بیش از پنج میلیون متقاضی تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در جهان وجود دارند و این ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره گرفت. با وجود جایگاه علمی دانشگاههای ایران و قرار گرفتن کشور در میان ۱۸ نظام علمی برتر دنیا، سهم ما از بازار آموزش بینالمللی متناسب با توانمندیهای موجود نیست.
حبیبا با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه، اظهار کرد: کشورهایی مانند ترکیه با سیاستگذاری هدفمند توانستهاند به جذب صدها هزار دانشجوی خارجی دست یابند و ما نیز باید از این ظرفیت برای تقویت آموزش عالی استفاده کنیم.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای رفع موانع بینالمللیسازی اشاره کرد و گفت: حل برخی مسائل بیندستگاهی، تسهیل تردد دانشجویان خارجی، اقامت به طول تحصیل، مستثنی شدن دانشجوی بین الملل از محدودیتهای مناطق ممنوعه، ساماندهی مؤسسات جذب، اخذ مجوز آموزش به زبان دوم برای ۳۰ دانشگاه برتر، صدور مجوز آموزش الکترونیکی برای شش دانشگاه، برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی «پارسیک»، تدوین دستورالعمل جدید بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز بینالمللی و فراهم شدن امکان حضور این دانشجویان در اکوسیستم نوآوری کشور از جمله اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالمللی متشکل از ۱۹ دانشگاه بزرگ، خاطرنشان کرد: این کارگروه با بهرهگیری از نظرات دانشگاهها و مشارکت بدنه اجرایی، تجربهای موفق در سیاستگذاری مشارکتی بوده و میتواند نقش مؤثری در توسعه بیناللیسازی آموزش عالی کشور ایفا کند.