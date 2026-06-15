پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مدیران ساخت و توسعه راههای منطقه غرب و مرکز کشور، آخرین وضعیت پروژههای راهسازی با اولویت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی بررسی و بر تسریع در تکمیل طرحهای زیرساختی پیش از آغاز پیک سفرها تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست تخصصی بررسی وضعیت پروژههای راهسازی منطقه غرب و مرکز کشور با حضور سعید قائمی، مدیرکل ساخت و توسعه راههای این منطقه، بهنام رضایی مشاور اجرایی و هماهنگی معاونت ساخت و توسعه راهها و همچنین معاونان فنی و ساخت استانهای خوزستان، کردستان، لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت طرحهای اولویتدار شامل پروژههای در آستانه بهرهبرداری، وضعیت تخصیص اعتبارات و مطالبات پیمانکاران در محورهای مواصلاتی این پنج استان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
سعید قائمی، مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه غرب و مرکز کشور با تأکید بر حساسیت محورهای مواصلاتی این مناطق در ایام پیک سفر، تصریح کرد: با توجه به نزدیکی ایام اربعین حسینی، تمامی پروژههای راهسازی منتهی به مرزهای غربی کشور در صدر اولویتهای اجرایی قرار گرفتهاند و نظارت مستمر بر سرعت و کیفیت اجرای این طرحها تشدید خواهد شد.
در پایان این جلسه، دستورالعملهای لازم برای رفع موانع فنی و تأمین منابع مالی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام ابلاغ شد تا با همافزایی معاونان فنی استانهای مذکور، شاهد بهبود ضریب ایمنی و افزایش ظرفیت تردد در شبکه جادهای غرب و مرکز کشور باشیم.