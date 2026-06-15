واحدهای باسابقه صنعت نساجی کشور در استان یزد از مجموعههای وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که فعالیت خود را از دهه ۵۰ آغاز کرده و امروز در حوزه ریسندگی و تولید نخ پنبهای و پلیاستر فعالیت میکند. این کارخانه با بهرهگیری از خطوط تولید ریسندگی، سالانه هزاران تن نخ مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک کشور را تأمین میکند.در سالهای اخیر، سلکباف یزد با اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی تجهیزات، موفق به افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود شده است. بر اساس گزارشها، ظرفیت تولید سالانه این مجموعه به بیش از چهار هزار تن نخ رسیده و این موضوع نقش آن را در تأمین نیاز بازار داخلی پررنگتر کرده است.استان یزد به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعت نساجی ایران شناخته میشود و کارخانه سلکباف نیز سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و رونق تولید داخلی دارد. کارشناسان معتقدند توسعه چنین واحدهایی میتواند به کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و تقویت صنعت نساجی کشور کمک کند.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۱۱:۴۹