آیین گرامیداشت علیرضا بکایی از چهره‌های شاخص قرآنی و مذهبی و رونمایی از کتاب «سلوک مؤمنانه» برگزار شد.

بزرگداشت علیرضا بکایی و رونمایی از کتاب "سیر وسلوک مومنانه"

بزرگداشت علیرضا بکایی و رونمایی از کتاب "سیر وسلوک مومنانه"

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،بزرگداشت مجاهدت‌ها و فعالیت‌های سیاسی مذهبی استاد علیرضا بکایی رونمایی از کتاب «سلوک مؤمنانه» دیروز با حضور جمعی از مداحان و چهره‌های شاخص قرآنی و مذهبی برگزار شد.

این کتاب روایتی از بخش‌های زندگی این چهره فرهنگی و مذهبی است که کتاب-مجله آیه در شماره پنجم خود به بخش‌هایی از سبک زندگی شخصی و خانوادگی تا جبهه و تبلیغ و مناجات‌خوانی را روایت می‌کند.

سلوک مومنانه بازتاب دغدغه‌های یک نسل و پیوند ایمان، اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی است و با نگاهی به سبک زندگی حاج علیرضا بکایی مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های الهام‌بخش را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

سردار مقدم فر در این مراسم گفت: بدست آوردن محبوبیت مردمی از عنایات خداوندی است و این محبوبیت جزء التافی است که خداوند نصیب استاد بکایی کرده است.

او علیرضا بکایی را ذاکر و مداح اهل بیت خواند و افزود: وقتی انسان خود را خرج خدمت به مردم و راه خدا می‌کند، ماندگار می‌شود.

سردار اشتری خلوص مومنانه را از ماندگاری حاج علیرضا بکایی دانست.

اشتری با بیان اینکه فروتنی و خضوع استاد بکایی زبان زد است، افزود: بکایی مصداق بارز جهاد تبیین است. سبک و سیاق روضه خوانی او، امروزه در نسل جدید ذاکران اهل بیت قابل مشاهده است.

حاج مهدی رسولی مداح اهل بیت هم در این مراسم ضمن تلاوت مداحی و روضه‌ای از سالار شهیدان خود را از شاگردان استاد بکایی دانست.

علیرضا بکایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، مناجات‌خوانی را نه فقط اجرای یک آیین بلکه با تمرکز بر محتوای ادعیه، تجلی گفت‌وگویی صمیمی و صادقانه با خداوند دانست.

"سبک زندگی خانوادگی"، "رسالت تبلیغ"، "مکتب نیایش" و "در خط مقدم" از فصل‌های مهم کتاب سلوک مومنانه است که به زندگی مذهبی و اجتماعی این چهره ماندگار فرهنگی - انقلابی و روایت‌های دیگران درباره ایشان می‌پردازد.

حاج مهدی رسولی (مداح)، سردار اشتری (رییس سابق ناجا)، اسدالله بادامچیان و حجت الاسلام میرتاج الدینی از جمله مدعووین و حاضران این مراسم بودند.