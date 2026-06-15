سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین بهره برداری از این هتل گفت: با بهره برداری از این طرح بزرگ گردشگری که نقش مهمی در توسعه زیر ساخت‌های اقامتی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران ایفا می‌کند زمینه اشتغال ۲۸۰ نفر فراهم شده است.

پنجمین هتل پنج‌ستاره اصفهان با زیربنای ۳۰ هزار و ۸۹ مترمربع و در عرصه‌ای به مساحت ۶ هزار و ۱۵۴ مترمربع با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اصفهان در محل ارگ جهان‌نما با تعدیل و تغییرات و بهره‌گیری از نشانه‌های معماری و صنایع دستی احداث شده است.

این هتل با بهره‌گیری از ۲۱۶ اتاق و ۴۴۸ تخت، در حالی به ظرفیت اقامتی استان اضافه شد، که پیش از این هتل‌های عباسی، چهارباغ، کوثر در این سطح در اصفهان فعالیت داشتند.

همچنین ماه گذشته در سومین سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این خطه، هتل سیزن در دهکده گردشگری سلامت به عنوان چهارمین هتل پنج ستاره در راستای گردشگری سلامت به بهره‌برداری رسید.