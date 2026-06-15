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جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان گفت: هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد میتواند ادامه دهنده راه شهدا باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علیرضا شبانی زاده افزود: مداحان همواره در طول تاریخ پرچمدار انتقال معارف اهل بیت و ارزشهای دینی بودهاند.
وی گفت: اگر امروز نام بسیاری از شهدا در ذهن مردم زنده است بخشی از این ماندگاری به برکت تلاش مداحان است که یاد شهدا را درکنار نام و راه امام حسین علیه السلام زنده نگهداشتناند.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان افزود: در این مراسم از چهار نفراز خانوادههای شهدا، شهدای جنگ ۱۲ روزه، و شهدای جنگ اخیر که مداح هستند تجلیل شد.