به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علیرضا شبانی زاده افزود: مداحان همواره در طول تاریخ پرچمدار انتقال معارف اهل بیت و ارزش‌های دینی بوده‌اند.

وی گفت: اگر امروز نام بسیاری از شهدا در ذهن مردم زنده است بخشی از این ماندگاری به برکت تلاش مداحان است که یاد شهدا را درکنار نام و راه امام حسین علیه السلام زنده نگهداشتن‌اند.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان افزود: در این مراسم از چهار نفراز خانواده‌های شهدا، شهدای جنگ ۱۲ روزه، و شهدای جنگ اخیر که مداح هستند تجلیل شد.