پخش زنده
امروز: -
نصب صفحات خورشیدی برای شهرداریهای مازندران الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نصب صفحههای خورشیدی بر روی ساختمانهای اداری را برای شهرداریها الزامی دانست.
عبدالرضا دادبود در نشست شهرداران مازندران با اعلام اینکه فهرست ۲۸ اولویت عمرانی استان به فرمانداران و شهرداران استان ابلاغ شده است، تکالیف فوری را شامل کاهش نقاط حادثهخیز ترافیکی، رفع گلوگاههای تردد، مناسبسازی معابر ویژهٔ افراد دارای معلولیت، اجرای طرح «مازندران پاک» در قالب مدیریت هوشمند پسماند، ساماندهی سگهای بدون صاحب و تقویت شبکهٔ پایش تصویری برشمرد و تأکید کرد که ارزشیابی عملکرد شهرداریها فقط بر همین اساس خواهد بود.
او درباره روند صدور پروانهٔ ساختمانی نیز گفت: شهرداریها باید از هماکنون زیرساختهای لازم را فراهم آورند تا اجرای نهایی این طرح با کمترین مشکل برای شهروندان همراه شود.
دادبود از پیگیری تأمین مالی طرحهای شهری از بازار سرمایه خبر داد و افزود: طرحهای عمرانی باید حداکثر از ۱۸ تا ۲۴ ماه و مطابق با زمانبندی قراردادها به بهرهبرداری برسند تا از افزایش هزینهها و فرسایشی شدن آنها جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به وضعیت نیروی انسانی شهرداریها هشدار داد و اعلام کرد: هرگونه جذب نیروی جدید در شهرداریها و دهیاریها ممنوع است و مدیران شهری موظفند نیروهای بدون شرایط قانونی را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت، موضوع از مراجع قضایی و دادستانی پیگیری خواهد شد.