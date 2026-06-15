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معاون وزیر صمت، تابآوری و استمرار تولید را رویکرد اصلی بیست و سومین همایش تعالی سازمانی معرفی کرد و از اجرای طرح پرورش هزار مدیر در سازمان مدیریت صنعتی خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت امروز در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی، «تابآوری و تداوم تولید» را رویکرد اصلی این همایش عنوان کرد و افزود: اهمیت تعالی سازمان در مواجه با تلاطم محیطی باعث می شود تا شرکت ها در تنش های ژئوپلیتیکی، شوک های بین المللی ، بحران های اقتصادی، چالش های اجتماعی و فناوری سربلند بیرون آیند.
وی ادامه داد: در این مسیر کسب و کارهایی موفق هستند که مدیریت ریسک (خطرپذیری) دقیق تری داشته باشند و بتوانند مجموعه این عدم قطعیت ها را کنترل کنند و راهکار برای آن ارائه دهند.
مقیمی تصریح کرد: تاب آوری سازمانی ، مدیریت ریسک یکپارچه ، تحلیل و تصمیم گیری داده محور و سازگاری پویا و اقدام سریع واکنش هوشمندانه یک کسب و کار است که تعالی سازمان را نشان می دهد.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از «تابآوری جزیرهای» و گذار به «تابآوری زنجیرهای» افزود: تجربیات جهانی، از جمله در جنگ، نشان داده که آسیبدیدن یک واحد صنعتی میتواند تا ۵ هزار واحد دیگر را تحتتأثیر قرار دهد. از آنجا که در بسیاری از موارد امکان جایگزینی سریع واحد آسیبدیده وجود ندارد، اهمیت بازیابی زنجیرهای برای جبران کاهش تولید دوچندان میشود.
مقیمی در پایان از اجرای طرح «پرورش ۱۰۰۰ مدیر» در سازمان مدیریت صنعتی با هدف تقویت شایستگیهای مدیریتی برای مواجهه با این چالشها خبر داد.