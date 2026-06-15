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نخستین سالنامه رسانههای اندیشهای کشور با عنوان «نمافکر» رونمایی شد؛ اثری که به گفته دستاندرکاران آن، تجربه و عملکرد ۷۶ رسانه فعال در حوزه اندیشه را گردآوری و مستندسازی کرده است.
شرفالدین، معاون رسانه فکرت و سردبیر سالنامه «نمافکر»، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: این اثر حاصل چند سال دغدغه و پژوهش برای شناسایی و ثبت تجربیات رسانههای اندیشهای کشور است که در قالب اطلس رسانههای اندیشهای تدوین شده است.
وی افزود: در این سالنامه، ۷۶ رسانه اندیشهای مورد بررسی قرار گرفتهاند و علاوه بر معرفی و تبیین رویکرد و مانیفست هر رسانه، نقاط قوت و ضعف آنها نیز استخراج شده است. البته هدف از این کار داوری نبوده، بلکه تلاش شده تجربههای رسانهای برای استفاده فعالان این حوزه جمعآوری شود.
شرفالدین با اشاره به برنامه بهروزرسانی این اثر در سالهای آینده اظهار داشت: تلاش میکنیم هر سال نسخه جدیدی از این سالنامه منتشر شود و رسانههای بیشتری به آن افزوده شوند تا در نهایت مجموعهای جامع از رسانههای اندیشهای کشور در اختیار پژوهشگران و فعالان رسانه قرار گیرد.
سردبیر سالنامه «نمافکر» رسانههای اندیشهای را رسانههایی دانست که با رویکرد علمی و تحلیلی به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میپردازند و گفت: این رسانهها در قالب نشریات، مطبوعات، برنامههای تلویزیونی و بسترهای مجازی فعالیت میکنند و هدف اصلی آنها ارتقای سطح آگاهی و فرهیختگی جامعه است.
وی تأکید کرد: حضور و فعالیت رسانههای اندیشهای برای ارتقای فرهنگ عمومی و ارائه تحلیلهای علمی و روزآمد از مسائل جامعه ضرورتی انکارناپذیر است.