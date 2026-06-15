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مرکز مدیریت راهها ضمن اعلام بار ترافیکی سنگین در آزادراههای قزوین-کرج و ساوه-تهران، از ادامه محدودیت تردد در محور قدیم کرج-چالوس به دلیل فعالیت کارگاه جادهای تا ۲۷ خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور، آخرین گزارش وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.
براساس این گزارش در حال حاضر، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده سهراهی چلاو) سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل گلدشت تا پل حصارک، پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد و در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی، بار ترافیکی سنگین است.
همچنین فعالیت کارگاههای جادهای در حدفاصل کرج تا شهرستانک، محور قدیم کرج - چالوس در مسیرهای رفت و برگشت از دیروز تا چهارشنبه ۲۷ خرداد، روزانه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود. در زمان انسداد، تردد از محور جایگزین (آزادراه تهران - شمال) انجام میشود.
تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین مسیر شمال به جنوب محور هراز روان است. شایان ذکر است تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.