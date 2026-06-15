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سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز بخش عمده فرآیندهای ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام میشود و این امر موجب کاهش زمان و هزینه آغاز کسبوکار و افزایش شفافیت و اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جایگاه مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، از اجرای گسترده برنامههای هوشمندسازی و الکترونیکیسازی فرآیندهای ثبتی خبر داد و گفت: ثبت شرکتها امروز از یک فرآیند صرفاً اداری به زیرساختی مؤثر در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نقش و جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری افزود: اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یکی از زیرمجموعههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به عنوان مرجع رسمی ثبت و شناسایی انواع اشخاص حقوقی فعالیت میکند.
قویدل گفت: این مرجع مسئول ثبت و شناسایی شرکتهای خصوصی و دولتی، نهادهای مالی، فعالان بازار سرمایه، مؤسسات فرهنگی، هنری و مذهبی، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه، اتحادیهها، انجمنها، شرکتهای خارجی و شرکتهای دانشبنیان است.
وی با اشاره به اهمیت ثبت شرکتها در فرآیند آغاز فعالیتهای اقتصادی افزود: اساساً ثبت شرکت یکی از نخستین اقدامات برای شروع یک فعالیت اقتصادی محسوب میشود و در ادبیات حقوق بینالملل نیز به عنوان نقطه آغاز کسبوکار شناخته میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از این رو مرجع ثبت شرکتها نقش اساسی در تسهیل، تسریع و شفافسازی فرآیند شروع فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند و بستر حقوقی لازم برای ورود فعالان اقتصادی به چرخه رسمی اقتصاد را فراهم میسازد.
قویدل در ادامه درباره تحولات ساختاری و فناورانه انجامشده در این حوزه افزود: تحول اصلی در اداره کل ثبت شرکتها، گذار از نظام ثبتی سنتی به نظام ثبتی هوشمند و یکپارچه بوده است.
وی گفت: امروز بخش عمدهای از فرآیندهای ثبت شرکتها بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود. این سامانهها علاوه بر کاهش زمان و هزینه شروع کسبوکار، با افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری فرآیندها، موجب ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی نیز شدهاند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در نتیجه این تحولات، ثبت شرکتها از یک فرآیند صرفاً اداری به یک زیرساخت پشتیبان توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
قویدل درباره اقدامات انجام شده در زمینه سادهسازی فرآیندها نیز گفت: این سادهسازی در سه محور اصلی شامل حذف مراحل زائد، استانداردسازی فرآیندها و الکترونیکی شدن خدمات دنبال شده است. البته الکترونیکی شدن به معنای کاهش نظارت یا حذف کنترلها نیست، بلکه نظارتها به شکل هوشمند درآمده و به صورت برخط و دقیق انجام میشود.
وی افزود: در این فرآیند کنترلها حذف نشدهاند، بلکه با استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی شدهاند. همچنین با حذف مراجعات حضوری، علاوه بر افزایش سرعت انجام امور، دقت فرآیندهای نظارتی نیز ارتقا یافته است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر هویت مدیران، اعضای هیئتمدیره و سهامداران شرکتها و همچنین سوابق آنان به صورت خودکار در سامانهها بررسی میشود. سامانههای ثبت شرکتها از طریق ارتباط الکترونیکی با شرکت ملی پست، سازمان ثبت احوال، پایگاه اطلاعات کارکنان دولت، سازمان امور مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی مرتبط، فرآیند صحتسنجی اطلاعات را به صورت دقیق و هوشمند انجام میدهند.
قویدل افزود: برخط بودن این سامانهها و بهرهگیری از کنترلهای هوشمند موجب شده است سرعت و دقت بررسی دادهها به شکل قابل توجهی افزایش یابد و فرآیندهای ثبتی با شفافیت و سلامت بیشتری انجام شود.
وی گفت: حذف مدارک و مراجعات غیرضروری، بهرهگیری از اعتبارسنجی هوشمند و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی، از مهمترین اقدامات انجام شده برای تسهیل امور شهروندان، حمایت از فعالان اقتصادی و ارتقای سلامت نظام ثبتی کشور به شمار میرود.