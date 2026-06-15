به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الإسلام براتی زاده در چهارمین نشست ستاد دیه استان گفت : از این تعداد زندانی آزاد شده ۵۹ نفر از مددجویان یاد شده مرد و ۲ نفر نیز زن بودند.

وی افزود : در نتیجه تلاش های انجام شده از سوی ستاد دیه استان، مبلغ ۶ میلیارد و پانصد میلیون تومان از کل بدهی اعلام شده، از طریق منابع مختلف از جمله کمک های مالی ستاد دیه و حمایت های افراد خیر و نیکوکار تأمین گردید.

از طرفی با لحاظ گذشت شکات و محکوم له در قبال مبلغ ۲۳۲ میلیارد تومان و نیز پذیرش اعسار محکوم علیهم مجموعا در قبال مبلغ ۴۴ میلیارد تومان و بعلاوه اعطا تسهیلات بانکی به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین با در نظر گرفتن مبلغ ۳ میلیارد تومان آورده مددجویان فی المجموع موجباتی فراهم شد تا تعداد ۶۱ محکوم مالی در بند در سال جاری (تاکنون) ضمن رهایی از بند به آغوش گرم خانواده های خود برگردند.

این مقام قضایی موجودی مددجویان دارای محکومیت های مالی در حال حاضر استان را ۲۹۰ نفر با بدهی معادل ۱۳۹۰ میلیارد تومان اعلام و از مردم نوع دوست استان خواست برای تسهیل موجبات رهایی این افراد از بند دستگاه های مسول را یاری کنند.