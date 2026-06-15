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مدیرکل گمرک کرمانشاه از کشف ۳۱ میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان کالای قاچاق در دو ماهه سپری شده از سال جاری در گمرکات کرمانشاه و جریمه ۱۰۷ میلیاردی برای قاچاقچیان این محموله ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رضا نیکروش اظهار کرد: گمرکات استان با تشدید نظارتها و رصد مستمر مبادی ورودی و خروجی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق به کشف محمولههایی از کالای قاچاق به ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان شد.
وی افزود: در این راستا ۱۵ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل و ۱۷ متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: میزان جریمه تعیینشده برای این پروندهها ۱۰۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان برآورد شده است.
نیکروش عمده کالاهای قاچاق کشفشده در این مدت را گوجهفرنگی، مشروبات الکلی، نفت سفید، باقلا، شمش آهن، سیگار و تنباکوی قلیان اعلام کرد.