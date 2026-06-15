وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: آغاز نخستین روز‌های پس از جنگ تحمیلی سوم را از اصفهان انتخاب کردیم؛ چراکه اصفهان نه تنها قلب تپنده فرهنگ و هویت ایران، بلکه موتور محرک توسعه ملی و مقصد آینده گردشگری منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحی‌امیری، با اشاره به همزمانی این رویداد با روزهای تاریخی مقاومت و پیروزی ملت ایران، گفت : ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ، از آزادسازی خرمشهر تا مقابله با تهدیدهای امروز، نشان داده است که در برابر دشمنان این سرزمین ایستادگی می‌کند و پیروزی را رقم می‌زند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : امروز نیز در شرایطی که ملت ایران با اقتدار از یک آزمون دشوار عبور کرده است، آغاز مسیر جدید توسعه گردشگری کشور را از اصفهان رقم می‌زنیم؛ انتخابی که مبتنی بر جایگاه تاریخی، تمدنی و فرهنگی این شهر در هویت ملی ایران است.

وی با تاکید بر نقش محوری اصفهان در تاریخ و فرهنگ و در منظومه تمدنی ایران، افتتاح هتل پنج‌ستاره در اصفهان را نماد آغاز فصل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری کشور دانست.

وزیر میراث فرهنگی افزود: اصفهان نشانه‌ای از تمدن ایران‌زمین است. تاریخ، فرهنگ، هنر، معماری، شعر، موسیقی و صنایع‌دستی ایران بدون اصفهان قابل روایت نیست و از همین روست که طی دو سال گذشته، هفتمین سفر خود به این استان را با آگاهی و برنامه‌ریزی انجام داده‌ام.

صالحی‌امیری تاکید کرد: بارها گفته‌ام و امروز نیز تاکید می‌کنم که اگر اصفهان حرکت کند، ایران حرکت خواهد کرد. این استان به دلیل ظرفیت‌های کم‌نظیر خود می‌تواند پیشران توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی کشور باشد و ما وظیفه داریم موانع پیش‌روی این حرکت را برطرف کنیم.

وی سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین پیشران توسعه گردشگری دانست و گفت: سرمایه، مقدس است و سرمایه‌گذاران باید مورد تکریم و حمایت قرار گیرند. وظیفه دولت، مدیریت استان و همه دستگاه‌های اجرایی، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است تا اصفهان بتواند در جایگاهی شایسته در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیشینه تاریخی انتخاب اصفهان به‌عنوان پایتخت ایران در دوران صفویه افزود : هنگامی که صفویان پس از استقرار در اردبیل و قزوین، اصفهان را به‌عنوان پایتخت برگزیدند، این انتخاب بر پایه شناخت عمیق ظرفیت‌های این سرزمین صورت گرفت. امروز نیز با گذشت قرن‌ها، عظمت و حکمت آن انتخاب بیش از هر زمان دیگری آشکار است.

وی خطاب به جوانان و نسل آینده اصفهان گفت: شما وارثان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تمدنی جهان هستید. اصفهان هویت، شناسنامه، افتخار و شرافت ایران است و حفظ و توسعه این میراث گران‌سنگ مسئولیتی تاریخی برای همه ما محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم اصفهان، از همراهی نمایندگان مجلس، مدیران استانی و مجموعه مدیریت شهری در مسیر توسعه استان قدردانی کرد و گفت: همدلی، انسجام و وفاق موجود در استان سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده اصفهان است و می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری باشد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان گفت : در حال حاضر ۹۹ هتل در استان اصفهان فعال است که تنها پنج واحد از آن‌ها در سطح پنج‌ستاره قرار دارند. این ظرفیت در مقایسه با جایگاه بین‌المللی اصفهان و همچنین استانداردهای شهرهای بزرگ گردشگری جهان و منطقه، کافی نیست.

وزیر میراث‌فرهنگی افتتاح هتل پنج‌ستاره در اصفهان را نماد تولد یک ظرفیت جدید در صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: این مجموعه نماد شخصیت، منزلت و آینده اصفهان است. ما به ده‌ها پروژه مشابه نیاز داریم تا بتوانیم ظرفیت پذیرش میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را در این استان فراهم کنیم.

وی افزود: اصفهان باید به نقطه‌ای برسد که هر گردشگر در هر نقطه از جهان، هنگام انتخاب مقصد سفر، این شهر را در صدر گزینه‌های خود قرار دهد و از زیرساخت‌های استاندارد و متناسب با شأن این شهر تاریخی بهره‌مند شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان گفت : اصفهان امروز از مدیرانی توانمند، دلسوز و آینده‌نگر برخوردار است و با تداوم همدلی میان دولت، مدیریت شهری، بخش‌خصوصی و مردم، آینده‌ای روشن در انتظار این استان خواهد بود. بی‌تردید هر اندازه اصفهان در مسیر توسعه و شکوفایی گام بردارد، ایران نیز در مسیر سربلندی، اقتدار و پیشرفت گام‌های بلندتری برخواهد داشت.



قدرت نرم ایران در دستان هنرمندان صنایع‌دستی تجلی یافته است

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران گفت: هنرمندان صنایع‌دستی در حقیقت سفیران فرهنگی ایران در جهان هستند و آثار آنان روایتگر شکوه تمدن ایرانی برای نسل‌های امروز و آینده است.

سیدرضا صالحی‌امیری همچنین امروز در آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در اصفهان گفت: بخش مهمی از اقتدار ملی ما در فرهنگ، تمدن، هنر و خلاقیت ایرانی نهفته است. هنرمندان صنایع‌دستی در حقیقت سفیران فرهنگی ایران در جهان هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تحول در سیاست‌های حمایت از صنایع‌دستی افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی زنجیره صنایع‌دستی از تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی، عرضه و صادرات هستیم. رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بزرگ، فناوری‌های نوین و شبکه‌های توزیع جهانی، مسیر تازه‌ای برای حضور هنر ایرانی در بازارهای بین‌المللی ترسیم کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اعتبار جهانی هنر ایرانی گفت : در تمامی دیدارها و سفرهای بین‌المللی، صنایع‌دستی ایران یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور بوده است. هرگاه آثار هنرمندان ایرانی در معرض دید مقامات و ملت‌های جهان قرار می‌گیرد، تحسین، احترام و شگفتی آنان را برمی‌انگیزد و این نشان‌دهنده جایگاه ممتاز هنر ایرانی در عرصه جهانی است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بازارهای بین‌المللی تاکید کرد: بسیاری از کشورها و بازارهای بزرگ جهان، از جمله کشورهای آسیایی، علاقه‌مند به توسعه همکاری در حوزه صنایع‌دستی ایران هستند و این ظرفیت می‌تواند به فرصتی بزرگ برای توسعه صادرات فرهنگی کشور تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر نقش راهبردی صنایع‌دستی در تقویت هویت فرهنگی، اشتغال و اقتصاد ملی، از آغاز برنامه‌ای جامع برای تحول در زنجیره تولید، بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی خبر داد و گفت: اصفهان نه‌ تنها نماد صنایع‌دستی ایران، بلکه پرچمدار معرفی قدرت نرم و تمدنی کشور در عرصه جهانی است و باید به کانون جهش جدید این حوزه تبدیل شود.

وی با تاکید بر جایگاه ممتاز صنایع‌دستی در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور افزود: صنایع‌دستی در اصفهان درهم‌تنیدگی عمیقی با هویت، معیشت، اشتغال، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی دارد و از این منظر یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اعلام آغاز یک برنامه تحولی در این حوزه گفت: اصفهان باید محور خیزش جدید صنایع‌دستی ایران باشد. از مدیریت استان، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و فعالان این حوزه می‌خواهم برای یک جهش بزرگ در صنایع‌دستی آماده باشند؛ جهشی که هم بازار داخلی را تقویت کند و هم سهم ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

صالحی‌امیری همچنین از تشکیل سازوکارهای جدید حمایتی در استان خبر داد و افزود: هیچ محدودیتی برای تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع‌دستی وجود ندارد و انتظار می‌رود با تشکیل ستاد ویژه تحول صنایع‌دستی در استان، برنامه‌های اجرایی برای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازارها و افزایش صادرات با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی اصفهان را مهم‌ترین کانون صنایع‌دستی کشور دانست و گفت : اصفهان ویترین تمدن، فرهنگ، هنر و میراث ایران در برابر جهانیان است. بخش مهمی از اعتبار فرهنگی کشور در عرصه بین‌المللی از این استان سرچشمه می‌گیرد و به همین دلیل توسعه صنایع‌دستی اصفهان، توسعه صنایع‌دستی ایران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم، کشور در مسیر جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی قرار گرفته است و اصفهان یکی از مهم‌ترین مقاصد این راهبرد ملی محسوب می‌شود. توسعه گردشگری به‌طور مستقیم موجب رونق صنایع‌دستی، افزایش فروش تولیدات هنرمندان و تقویت اقتصاد خانواده‌ها خواهد شد.

وی همچنین از گسترش حمایت‌های مالی از هنرمندان صنایع‌دستی خبر داد و افزود: با همکاری استانداری و دستگاه‌های مسئول، منابع حمایتی این حوزه افزایش یافته و شرایط بهره‌مندی هنرمندان و خانواده‌های فعال در صنایع‌دستی از تسهیلات و حمایت‌های دولتی تسهیل شده است تا زمینه رشد تولید و اشتغال بیش از گذشته فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ضمن ادای احترام به مقام شهدای ایران اسلامی، گفت : امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهیدانی است که برای دفاع از ایران، استقلال و امنیت ملی از جان خود گذشتند و وظیفه همه ما پاسداری از دستاوردهای آنان و خدمت صادقانه به مردم است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای توسعه اقتصادی افزود : ملت ایران بار دیگر نشان داد که در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم‌ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید با همدلی، وفاق ملی و تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی کشور، مسیر پیشرفت، عزت و شکوفایی ایران را با قدرت ادامه دهیم.