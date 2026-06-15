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فرماندار ویژه میبد: میراث فرهنگی یک گنجینه ارزشمندی است که باید با جان و دل از آن محافظت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبایی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات میراث فرهنگی این شهرستان گفت: میراث فرهنگی گنجینه ارزشمند و هویت بخش است و زمانی برای جامعه امروز ما ارزشمند خواهد بود که با جان و دل آن را از تخریب حفظ کرده و در سطح ملی و بین المللی به دنیا معرفی کنیم.
وی افزود: اعتبارات دولتی بخشی از کار را جلو میبرد، اما با تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در طرحهای میراثی و ترسیم چشم انداز جامع میتوانیم آنچه که امروز در دست ما قرار دارد را سالم و حفاظت شده به دست آیندگان بسپاریم.
آینده نگری در تامین زمین کارگاههای سفال و سرامیک، مرمت ابنیههای تاریخی بلاتکلیف، پیگیری اخذ اعتبارات دولتی، تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در طرحهای میراث فرهنگی و تشکیل سمنها و انجمنهای میراث فرهنگی در روستاها از مباحث مورد تاکید در این جلسه بود.