به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمیدرضا نامور گفت: از ابتدای سال تا نیمه خرداد به منظور ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و پیشگیری از خرابی و آسیب‌های بعدی، ۸ دستگاه ابنیه فنی به صورت امانی و پیمانی در محور‌های مواصلاتی استان تعمیر شده است.

وی افزود: تعمیر، ارتقا و اجرای حفاظ ۷ دستگاه ابنیه فنی، تثبیت بستر و اجرای رادیه و برید ۴ دستگاه ابنیه و اصلاح زهکشی عرشه پل ۲ دستگاه ابنیه از اقدامات دیگر در این مدت است.

نامور به تنقیه و دریواسیون ۸ دستگاه ابنیه فنی و تعمیر و نگهداری ۹۰ مترمربع دیوار حائل اشاره و خاطرنشان کرد: این عملیات با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و پیشگیری از خسارات احتمالی در محور‌های استان انجام شده است.

به گفته این مسئول، نگهداری به موقع و مستمر ابنیه فنی از جمله پل ها، آبرو‌ها و دیوار‌های حائل نقش مهمی در پایداری راه‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از شرایط جوی و سیلاب‌ها دارد.