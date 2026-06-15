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سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر اینکه شهروندان نگران تأمین آب در تابستان نباشند، گفت: امسال برنامهای برای نوبتبندی آب در تهران وجود ندارد، اما مدیریت مصرف همچنان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست خبری و رسانهای سخنگوی آبفای استان تهران و مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران، ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در فرهنگسازی مدیریت مصرف آب، اظهار کرد: هفته صرفهجویی در مصرف آب از ۲۵ تا ۳۱ خرداد برگزار میشود.
وی با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف افزود: سال گذشته سرانه مصرف آب در تهران ۲۵ لیتر کاهش پیدا کرد و در سه ماه نخست امسال نیز تعداد مشترکان پرمصرف و بدمصرف ۱۰ درصد کاهش یافته است.
بخشی ادامه داد: با وجود این اقدامات، تهران هنوز ۶۵ لیتر با الگوی مصرف فاصله دارد و اگر این میزان صرفهجویی محقق شود، امکان ذخیرهسازی آبی معادل ظرفیت حدود دو سد امیرکبیر در طول یک سال فراهم خواهد شد.
سخنگوی آبفای استان تهران با بیان اینکه سال گذشته پنجمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشتیم، گفت: انتقال آب از طالقان بخشی از نگرانیها را کاهش داد و حدود پنج هزار لیتر بر ثانیه آب به تهران منتقل شد. در مقابل، کاهش مصرف شهروندان نیز نسبت به سال گذشته حدود پنج هزار لیتر بر ثانیه بوده است. خط انتقال طالقان اکنون حدود یکهشتم نیاز آبی تهران را تأمین میکند.
وی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان تهران اظهار کرد: سد لار و سد ماملو کمترین میزان آبگیری را داشتهاند. اگرچه امسال بارندگیهای مناسبی را شاهد بودیم، اما میزان بارش ثبتشده ۱۷۴ میلیمتر بوده، در حالی که نیاز تهران ۲۸۰ میلیمتر است و همچنان با کسری بارش مواجه هستیم.
بخشی تأکید کرد: مردم نگران تأمین آب در تابستان سال جاری نباشند و امسال نوبتبندی آب نخواهیم داشت، اما مدیریت مصرف نباید فراموش شود.
وی با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما افزود: با آغاز استفاده از کولرهای آبی، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر به مصرف آب تهران افزوده میشود و اگر شهروندان تنها یک ساعت از مدت استفاده از کولرهای خود بکاهند، کمک قابل توجهی به مدیریت مصرف خواهد شد.
سخنگوی آبفای استان تهران گفت: کاهش ۱۰۰ ثانیه از زمان استحمام نیز میتواند ۲۵ لیتر صرفهجویی به همراه داشته باشد و اگر هر شهروند همین میزان صرفهجویی را انجام دهد، آثار چشمگیری در تأمین پایدار آب ایجاد خواهد شد.
به گفته او، کیفیت آب خط قرمز آبفاست و تمامی آزمایشگاههای مرجع سلامت آب شرب تهران را تأیید میکنند.
وی افزود: هر میزان صرفهجویی، به همان میزان پاداش به دنبال خواهد داشت؛ بهگونهای که اگر مشترکی با استفاده از ادوات کاهنده ۳۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کند، از ۳۰ درصد تخفیف نیز بهرهمند خواهد شد.
بخشی اظهار کرد: هدفگذاری امسال، نصب ادوات کاهنده مصرف در یک میلیون واحد مسکونی است، در حالی که این طرح سال گذشته در ۲۰۰ هزار واحد اجرا شد. همچنین نصب سه هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد و هماهنگیها و پیشنیازهای لازم برای اجرای آن در حال انجام است.
وی افزود: ظرفیت فعلی تصفیهخانههای تهران برای بازچرخانی پساب، سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و برنامهریزی شده این ظرفیت به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. در قالب این طرحها، چاههایی با کیفیت و دبی مناسب نیز در اختیار مجموعه آبفا قرار گرفته است.
سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات زیستمحیطی این شرکت گفت: در تصفیهخانههای تهران از محل بیوگاز، ۱۹ مگاوات برق تولید میشود و استفاده از پنلهای خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.
بخشی تصریح کرد: هدررفت واقعی آب در ایران کمتر از ۱۰ درصد است و تهران از جمله کلانشهرهایی است که هدررفت واقعی شبکه در آن به حداقل رسیده است. بخشی از آب بدون درآمد نیز مربوط به مصارفی همچون آتشنشانی، اماکن عمومی و اماکن مذهبی است که تا سقف الگوی مصرف، مشمول دریافت هزینه نمیشوند و مصرف مازاد آنها هزینهبر خواهد بود.
وی تأکید کرد: کیفیت آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و سلامت آب شرب به صورت مستمر از سوی آزمایشگاهها و مراجع ذیصلاح کنترل و تأیید میشود. هرچند در سالهای گذشته به دلیل کاهش ذخایر سدها، برخی شهروندان نسبت به گوارایی آب انتقاداتی داشتند، اما در زمینه کیفیت و سلامت آب هیچ مشکلی وجود نداشته است.