رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام بازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی در بامداد ۲۵ خرداد، از پایان رسمی عملیات بازگشت حجاج خبر داد و موسم حج امسال را ثمره تلاش هماهنگ همۀ دستگاه‌ها و خادمان زائران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، آقای علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در پایان عملیات انتقال حجاج به کشور در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (رض)، با اشاره به خروج آخرین گروه‌های زائران از سرزمین وحی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای روز پایانی (۲۴ خرداد)، ۱۰ پرواز برای بازگشت حجاج پیش‌بینی شده بود که یک پرواز از فرودگاه مدینه و ۹ پرواز دیگر از فرودگاه جده انجام شد.

* فرود آخرین پرواز در سحرگاه ۲۵ خرداد

رئیس سازمان حج و زیارت اظهارکرد: با عنایت الهی، در سحرگاه امروز ۲۵ خرداد، آخرین پرواز حجاج ایرانی از فرودگاه جده در کشور عزیزمان به زمین نشست و بدین ترتیب عملیات جابجایی زائران حج ۱۴۰۵ به طور کامل و با سلامت پایان یافت.

* قدردانی از همراهی نهاد‌ها و خادمان زائران

آقای رشیدیان با قدردانی از تلاش‌های همه‌جانبه برای برگزاری این فریضه الهی، افزود: لازم می‌دانم از همۀ کسانی که در برپایی این مراسم زحمت کشیدند؛ در رأس آنان مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، شورای عالی حج، نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت و همۀ عوامل اجرایی و فرهنگی صمیمانه تشکر کنم. خوشبختانه برنامه‌های فرهنگی و اجرایی امسال به طور کامل و با موفقیت به انجام رسید.

* قدردانی از همکاری وزارت حج عربستان

وی همچنین با اشاره به تعاملات دوجانبه در حوزه اجرایی گفت: باید از همکاری خوب و هماهنگی‌های وزارت حج عربستان با سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تسهیل امور زائران تقدیر و تشکر نمایم.

گفتنی است که با پایان این عملیات، همۀ حجاج ایرانی به جز یک مورد زائر بستری و همراه ایشان که امور آنها توسط دفتر نمایندگی سازمان در عربستان پیگیری می‌شود، به سلامت به کشور بازگشته‌اند تا پرونده حج ۱۴۰۵ با رضایتمندی زائران بسته شود.