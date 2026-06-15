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قائممقام خانه اندیشهورزان، از دریافت حدود ۲۰۰ اثر در نخستین دوره جایزه اندیشه و رسانه خبر داد و گفت: پس از سه مرحله داوری، چهار اثر به عنوان برگزیده اصلی و چند اثر نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
علی سعد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در حاشیه آیین اختتامیه جایزه ارتباطات و رسانه (اثر) با اشاره به روند برگزاری جایزه افزود: این رویداد از حدود شش ماه پیش و با انتشار فراخوان برای اندیشکدهها و مجموعههای رسانهای آغاز شد و آثار ارسالی توسط کارشناسان و صاحبنظران این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
قائممقام خانه اندیشهورزان هدف از برگزاری این جایزه را تقویت پیوند میان رسانه و اندیشکدهها عنوان کرد و گفت: بسیاری از ایدههای سیاستی برای اثرگذاری نیازمند گفتمانسازی و اجماعسازی هستند و رسانه میتواند در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا کند.
سعد با بیان اینکه برخی از آثار برگزیده توانستهاند ایدههای سیاستی را از طریق جریانسازی رسانهای به سطح توجه نخبگان و افکار عمومی برسانند، افزود: در برخی موارد، ظرفیت رسانه کمک کرده است تا ایدههایی که از مسیرهای رسمی به نتیجه نمیرسند، زمینه طرح و پیگیری بیشتری پیدا کنند.وی تأکید کرد: این جایزه با هدف شناسایی و معرفی تجربههای موفق در همکاری میان حوزه رسانه و اندیشکدهها برگزار شده و تلاش دارد الگوهای مؤثر این حوزه را به فعالان رسانهای و سیاستی معرفی کند.بخشی دیگر از این مراسم به رونمایی از نخستین رسانه تخصصی حوزه اندیشه با عنوان "نمافکر" اختصاص داشت.
محمدمهدی شرفالدین از افراد موثر در تدوین این سالنامه گفت: چند سالی است که در رسانه فکرت مشغول تولید محتوا در حوزه اندیشه هستیم، قصد ما این بود که با استفاده از تجربههای دیگر رسانهها کار خودمان را ارتقا دهیم، جلسات زیادی با رسانههای مختلف برگزار کردیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این کار بهصورت متنی مکتوب و با عنوان «نمافکر» منتشر شود.
وی ادامه داد: برای این کار رسانههای زیادی را بررسی کردیم، از بین این رسانهها ۷۶ مورد و در پنج دسته نشریات، خبرگزاریها، برنامههای تلویزیونی و... تقسیمبندی شدهاند، سپس نقاط قوت رسانهها را بررسی کردیم و از دل همین نقاط قوت برخی کاستیها هم استخراج شد، برای مثال سیاستزدگی برخی رسانهها موجب میشود این رسانهها کثرت مخاطب نداشته باشند؛ یا برخی از رسانهها هنوز بهشیوه سنتی فعالیت میکنند.این پژوهشگر در ادامه درباره علت اینکه چرا این کتاب هنوز چاپ انبوه نشده است، گفت: علت این است که میخواهیم نتیجه را برای رسانهها ارسال کنیم و نظرات آنها را در چاپ نهایی داشته باشیم.
در ادامه با حضور رسول لطفی و حامد وفایی از دبیران خانه اندیشهورزان، از کتاب "نمافکر" رونمایی شد.