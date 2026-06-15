به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از برنامه‌ریزی برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های کم برخوردار در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان خبر داد.



علی اصغر احمدی گفت: ساخت ۷۰۰ منزل مسکونی برای خانواده‌های کم درآمد و نیازمند ساکن در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک (زیر ۲۵ هزار نفر) پیش‌بینی شده که عملیات اجرایی گروهی از آنها آغاز یافته است.

وی افزود: در هفته دولت امسال، دو هزار واحد مسکونی در روستا‌های استان آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.



مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین درباره طرح‌های تکمیلی مسکن گفت: مجتمع ۶۲ واحدی روستای تیرکلا هم‌اکنون در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و تلاش می‌کنیم این طرح تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

احمدی تأکید کرد: برای سایر واحد‌های مصوب نیز زمین لازم تأمین شده و روند اجرایی طرح‌ها بدون وقفه دنبال می‌شود.