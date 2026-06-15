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آخرین گروه از حجاج حج تمتع امسال از طریق فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به وطن بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ آخرین گروه پروازی زائران خانه خدا در قالب نوزدهمین گروه با ورود به فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به وطن بازگشتند.
در این پرواز ۱۷۲ نفر از زائران بیتاللهالحرام از استانهای فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند که پس از مناسک حج تمتع و بهرهمندی از فضای روحانی سرزمین وحی و زیارت حرم نبوی (ص)، با دلهایی سرشار از معنویت و خاطراتی ماندگار به میهن اسلامی بازگشتند.
زائران پس از انجام تشریفات فرودگاهی، تایید گذرنامه و تحویل بار، با برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده از سوی حج و زیارت استان فارس از طریق ناوگان اتوبوسهای از پیش تعیینشده به شهرها و مناطق محل سکونت خود اعزام شدند.
بازگشت حجاج از مسیر فرودگاه بینالمللی شیراز که از ۱۱ خرداد آغاز شده بود، در قالب ۱۹ گروه پروازی به پایان رسید.