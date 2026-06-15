به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اخباری مبنی بر احتکار روغن موتور در انباری در شهرستان بیرجند دریافت کردند که پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع، پس از شناسایی محل مورد نظر با هماهنگی مرجع قضائی، انبار شناسایی شده را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از انبار، مقدار ۱۱ هزار لیتر روغن موتوراحتکار شده را کشف کرده که کارشناسان ارزش ریالی آن را بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، گفت: شهروندان به محض اطلاع از هرگونه فعالیات‌های اقتصادی غیر مجاز، مراتب را از طریق سامانه خبری ۰۳۰۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.