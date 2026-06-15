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مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران با اشاره به سابقه اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در پایتخت گفت: استفاده از ادوات کاهنده مصرف میتواند بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف آب را کاهش دهد
حقیقی، مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران، در نشست خبری و رسانهای سخنگوی آبفای استان تهران و مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران اظهار کرد: نصب ادوات کاهنده مصرف آب در تهران از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و در آن زمان تجهیزات مورد نیاز این طرح در داخل کشور تولید نمیشد.
وی افزود: امروز این تجهیزات با قیمت مناسبتر در داخل کشور تولید میشود و دسترسی شهروندان به آنها نسبت به گذشته آسانتر شده است.
مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۴۰۴ حمایتهای ویژهتری برای توسعه استفاده از این تجهیزات در نظر گرفته شده است، گفت: تجربه اجرای این طرح نشان میدهد که استفاده از ادوات کاهنده مصرف، حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می دهد
وی از افزایش حمایتها برای توسعه این طرح و تولید داخلی این تجهیزات خبر داد
حقیقی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها و نوسازی شبکه به تنهایی پاسخگوی چالشهای تأمین آب نخواهد بود و همراهی مردم در استفاده از تجهیزات کاهنده و رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در پایداری خدمات آبرسانی ایفا میکند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب مشترکان منطقه ۴ تهران گفت: این منطقه در میان مناطق تحت پوشش، از کممصرفترین مناطق محسوب میشود و تلاش خواهیم کرد با استمرار برنامههای مدیریت مصرف، این روند تداوم یابد.