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همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری محرم، شبکههای نهال، تهران و امید با پخش ویژه برنامههایی همراه مخاطبان خود خواهند بود.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، همزمان با فرارسیدن محرم، شبکه نهال مجموعهای از برنامههای ویژه را برای پخش در این ایام تدارک دیده است، برنامههایی که با نگاهی تربیتی، هنری و متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان، مفاهیم عاشورایی، قرآنی و ارزشی را به تصویر میکشند.
برنامه «سر سفره خدا»، ویژه ماه محرم به تهیهکنندگی و کارگردانی یاسر غفاری در دهه اول محرم ساعت ۱۸:۰۰، پخش می شود.
این برنامه که در دهه اول محرم پخش میشود و با اشاره به مفهوم جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان)، تلاش دارد این موضوع را برای کودکان به زبانی ساده و قابل فهم تبیین کند.
برنامه «محفل ستارهها» نیز به عنوان ویژهبرنامه ماه محرم، هر روز و از دهه اول محرم ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه نهال پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی هاشمی گلپایگانی تولید شده است.
«محفل ستارهها» فصل تازهای از مجموعه تلویزیونی «محفل» به شمار میرود که این بار برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است. این برنامه با اجرای حامد مدرس و همراهی احسان مهدی، مجریان کودک و نوجوان، ضبط و تصویربرداری شده و هدف آن شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کودکان است.
از ویژگیهای این برنامه میتوان به طراحیهای شادابتر، فضای متناسب با علایق کودک و نوجوان، و انتخاب موضوع ها از دل دغدغههای نوجوانان اشاره کرد. همچنین در این فصل، نوجوانان و خانوادههایشان بخش اصلی حاضران در استودیو را تشکیل میدهند.
در ادامه این ویژهبرنامهها، برنامهای با موضوع «کودکی و نوجوانی سردار قاسم سلیمانی» نیز برای پخش در ماه محرم آماده شده است. این برنامه ساعت ۱۷:۰۰ پخش و ساعت ۲۱:۰۰ تکرار میشود.
این اثر به کارگردانی رضا متصدیزاده و تهیهکنندگی محمدحسین صادقی، روایتی ساده و تاثیرگذار از تولد، خردسالی، کودکی و نوجوانی سردار شهید قاسم سلیمانی ارائه میدهد.
همچنین شبکه تهران همزمان با فرا رسیدن دهه اول محرم، ویژهبرنامههای متنوعی شامل مجموعههای نمایشی، گفتوگوهای ترکیبی، گزارشهای مردمی و پخش زنده از حرم امام حسین (ع) پخش خواهد کرد.
گروه «تهران و شهروندی» در برنامههای «گزارش ۵»، «در شهر» و «در استان» مجموعاً در ۱۰ قسمت، به پوشش مراسم عزاداری، معرفی گروههای جهادی و هیئتهای مذهبی، هدایت نذورات به نیازهای معیشتی خانوادههای آسیبدیده از جنگ و بازخوانی سبک زندگی مومنانه میپردازد. همچنین برنامه «تهران بیست» در ۵ قسمت با موضوع بازسازی مناطق آسیبدیده، پدافند غیرعامل مردمی و نقش پیوندهای دینی در تقویت امید و نشاط درونی پخش میشود.
گروه «اجتماعی» در برنامه «سلام تهران» در ۸ قسمت با تغییر دکور، حضور کارشناسان مذهبی، ارتباط با کربلای معلی و پخش نماهنگهای مناسبتی، مخاطبان را به ایستادگی، مقاومت و ایثار بر اساس آرمانهای عاشورایی ترغیب میکند.
گروه «معارف اسلامی» با برنامه «تا نیایش» در ۱۰ قسمت، ارزشهای عاشورایی را با مسائل روز پیوند میزند و نمادهای محرم را به ابزاری برای تفسیر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل میکند. همچنین این گروه با برنامه «سدره» در ۱۱ قسمت، به صورت ترکیبی و زنده از حرم امام حسین (ع) «بابالسدره» با اجرای مهیار عبدالهی، همراه با دعوت از بازیگران، کارشناسان مذهبی و مداحان به هویتسازی نسل جوان میپردازد.
گروه «کودک و خانواده» نیز برنامه «به خانه برمیگردیم» را در ۷ قسمت با تغییر گرافیک و دکور متناسب با محرم، آموزش آشپزی مناسبتی، دعوت از کارشناسان مذهبی برای آشنایی با پیامهای عاشورا و پخش پلیبکهای مرتبط با این ایام پخش خواهد کرد.
علاوه بر این، واحد تامین برنامه، مجموعه «جرس» را در ۱۰ قسمت از دوشنبه ۲۵ خرداد پخش میکند. این مجموعه نمایشی ترکیبی، هر شب ساعت ۲۲ پخش میشود و ده تن از افرادی را معرفی میکند که در واقعه عاشورا جزو یاران امام حسین (ع) قرار گرفتند.
شبکه امید نیز همزمان با ایام ماه محرم، با تدارک سه برنامه ویژه، تلاش میکند روایتی متفاوت و نوجوانانه از فرهنگ عاشورا را به مخاطبان خود ارائه کند.
برنامه «پیدای پنهان» به عنوان ویژهبرنامه زنده شبکه امید، از کربلای معلی روی آنتن میرود و با انعکاس حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع)، ارتباطی مستقیم میان نوجوانان ایرانی و فضای معنوی این روزها برقرار میکند.
همچنین «تولیدات مردمی ویژه محرم»، با محوریت روایت نوجوانان از آیینهای عزاداری، هیئتها، سنتها و جلوههای مختلف سوگواری در شهرهای گوناگون کشور پخش خواهد شد. این برنامه بر مشارکت نوجوانان و ثبت نگاه و تجربه آنان از محرم تمرکز دارد.
سومین برنامه محرم شبکه امید با عنوان «از کربلا تا امروز» نگاهی به امتداد پیام عاشورا در زندگی امروز دارد و تلاش میکند مفاهیم و درسهای نهضت امام حسین (ع) را با مسائل و دغدغههای نسل نوجوان پیوند بزند.