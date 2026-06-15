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هدایتالله بهبودی از نویسندگان، پژوهشگران و مورخان برجسته معاصر ایران است که بخش عمده فعالیت خود را به ثبت و روایت تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آثار بهبودی با تکیه بر اسناد، خاطرات و پژوهشهای تاریخی، از منابع معتبر در حوزه تاریخنگاری معاصر ایران به شمار میروند.
هدایتالله بهبودی متولد سال ۱۳۳۹ در تهران است و فعالیت فرهنگی و پژوهشی خود را از سالهای پس از انقلاب آغاز کرد و سالها در حوزه تاریخ شفاهی، پژوهشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به تحقیق و تألیف پرداخت.
بهبودی از چهرههای شناختهشده دفتر ادبیات انقلاب اسلامی به شمار میرود و آثار متعددی در زمینه زندگینامه، خاطرات و تاریخ معاصر ایران منتشر کرده است.
بهبودی از پیشگامان تاریخ شفاهی در ایران محسوب میشود و آثارش بر پایه اسناد تاریخی، مصاحبهها و روایتهای دست اول شکل گرفته و به همین دلیل در میان پژوهشگران تاریخ معاصر از اعتبار بالایی برخوردار است.
وی در آثار خود تلاش کرده است تا تصویری مستند و دقیق از رویدادهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه دهد.
آثار هدایتالله بهبودی در دورههای مختلف مورد تقدیر جشنوارههای فرهنگی و ادبی قرار گرفتهاند.
کتاب «شرح اسم» از شناختهشدهترین آثار اوست که بهعنوان یکی از منابع مهم در حوزه زندگینامهنگاری سیاسی و تاریخ معاصر ایران مورد توجه قرار گرفته است.
«شرح اسم» به زندگینامه مستند رهبر شهید سید علی خامنهای از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی که بر پایه اسناد، خاطرات و روایتهای تاریخی تدوین شده است.
«الف لام خمینی»؛ پژوهشی جامع درباره زندگی، مبارزات و اندیشههای روحالله خمینی که از مهمترین آثار تاریخنگاری سالهای اخیر به شمار میرود که بعنوان برگزیده سی و ششمین جایزه کتاب سال نیز انتخاب شده است.
کتاب «سفر سرخ» نیز از دیگر آثار او است؛ روایتی مستند از زندگی و مبارزات سیدعلی اندرزگو که نقش مهمی در مبارزات ضد رژیم پهلوی داشت.
آقای بهبودی با دههها فعالیت در عرصه پژوهش و تاریخنگاری، از چهرههای اثرگذار در ثبت و مستندسازی تاریخ معاصر ایران به شمار میرود. آثار او به دلیل اتکا به منابع معتبر و روایت مستند، جایگاه ویژهای در میان پژوهشگران، نویسندگان و علاقهمندان تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد.
«روزشمار انقلاب اسلامی»، «همپای صاعقه»، «به روایت همت»، «مسیح کردستان» و «شکست حصر آبادان» از دیگر آثار شناختهشده هدایتالله بهبودی هستند که در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شدهاند.